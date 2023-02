Repríza finále Stanley Cupu či souboj Ďáblů s Krakenem. NHL nabídne sedmičku zápasů

Noc ze čtvrtka na pátek nabídne v zámořské NHL celkem sedm zápasů. Jedním z vrcholů by měla být repríza loňského finále Stanley Cupu mezi Tampou Bay a Coloradem. O třetí výhru v řadě bude usilovat New Jersey, které na svém ledě přivítá silný Seattle.

Naposledy se Tampa utkala s Coloradem v červnu minulého roku. Tehdy na ledě Blesků dokázaly Laviny zvítězit 2:1 a ovládly tím finálovou sérii Stanley Cupu 4:2 na zápasy. Colorado tím sesadilo z trůnu právě Tampu, která si ligu podmanila v předchozích dvou sezonách.

Duel v noci ze čtvrtka na pátek tak bude střetnutím šampionů NHL z posledních tří sezon a úroveň utkání by tomu měla odpovídat. Mělo by jít především o prestiž, prim by mohly hrát obrany a brankáři, což by mělo být umocněno tvrdými souboji o puk. Tým, který prohraje, to bude nést velmi nelibě.

Pikantním zápasem by mělo být rovněž setkání Ďáblů s Krakenem. Na led New Jersey dorazí Seattle a půjde o souboj dvou předních celků obou konferencí. Více se věří New Jersey, které vyhrálo dva poslední zápasy a kromě solidních výkonů Víta Vaněčka se může opřít i o rostoucí formu Ondřeje Paláta, který v duelu proti Vancouveru nasázel dvě branky.

Udržet se na vítězné vlně jednoznačně chce Edmonton, který ze všech sil bojuje o získání bodové rezervy na deváté místo Západní konference. V posledních týdnech toho sice Oilers moc nenahráli, ale na druhou stranu sbírali výhry. Naposledy v noci na středu porazili 5:2 Detroit a Connor McDavid v tomto klání navýšil svou bodovou sérii už na 13 zápasů. Nezadržitelně se tak blíží k opětovnému překonání stobodové hranice.

I další program ovšem bude velmi zajímavý. Florida na svém ledě přivítá San Jose, které pomaličku začíná rozprodávat svůj kádr. Panthers by toho rádi využili a získali další vítězství, kterým by se znovu přiblížili k první osmičce Východní konference, na kterou ztrácí tři body. Minnesota pak na svém ledě přivítá Vegas Golden Knights a Detroit se střetne s Calgary.

Velmi pikantní bude zápas mezi New Yorkem Islanders a Vancouver Canucks. Tyto týmy před Víkendem hvězd provedly velkou výměnu, jejíž součástí byl odchod kapitána Bo Horvata z Kosatek, přičemž opačným směrem zamířili Anthony Beauvillier a Aatu Raty.

Zatímco Beauvillier se s novým mužstvem sehrává a Raty místo v hlavním týmu prozatím nenašel, Horvat se podle všeho s novým mužstvem sžil. Kromě toho, že obdržel novou osmiletou smlouvu, ve svém druhém startu za Ostrovany vsítil gól a podílel se na výhře 4:0 proti Seattlu. A rád by se určitě předvedl i v souboji se svým bývalým zaměstnavatelem.

Program

01:00 Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche

01:00 Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers

01:00 Florida Panthers - San Jose Sharks

01:00 New Jersey Devils - Seattle Kraken

01:00 Detroit Red Wings - Calgary Flames

01:30 New York Islanders - Vancouver Canucks

02:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+