RETRO: Pěstmi a góly za čtyřmi Stanley Cupy. Jak Gillies zažehl dynastii Ostrovanů

Newyorští Islanders v druhé polovině sedmdesátých let? Jedni z premiantů NHL! Ostrované vyhrávali jeden mač za druhým, Bryan Trottier s Denisem Potvinem sklízeli individuální trofeje, Mike Bossy vládl kanonýrům. Jenže famózní výkony ze základní části ne a ne přetavit v premiérový stříbrný pohár. K hokejovému grálu je nasměroval až na začátku osmdesátek Clark Gillies. Legendární Kanaďan, co před pár dny zemřel na rakovinu. V sedmašedesáti letech, jako ikona Isles.

Říkali jim "El Trio Grande“. Velká trojka.

Trottier vymýšlel geniální pasy, Bossy ostře pálil a Gillies?

Díky tvrdé fyzické hře a kuráži bít se holýma rukama vytvářel na ledě potřebný prostor. Oběma kumpánům dopřával tolik vítaný klid na manévry s kotoučem. Sám měl přitom dostatek talentu na to, aby šetkrát pokořil metu 30 přesných zásahů a dostal se do Síně slávy!

"Gillies byl zosobněním pojmu Ostrovan," smekl před ním Matt Martin, brousek v sestavě současných Isles.

Podobná slova volil i generální manažer Lou Lamoriello. Zámořští novináři pak píší o tom, že rodák ze Saskatchewanu vtiskl newyorskému klubu identitu, načež se po zbytek života stal jejím ambasadorem.

Svou patentovanou kombinaci síly, nebojácnosti a fortelu dokonale předvedl právě na jaře roku 1980. Ostrovanům se předvídal brzký konec v play-off, jejich ambice měly být ve čtvrtfinále rozsápány partou, které se říkalo "Big Bad Bruins".

Boston měl tehdy v sestavě spoustu zlých mužů, včetně Ala Secorda nebo Mikea Milburyho. Ten nejhrozivější se ovšem jmenoval Terry O'Reilly. A právě s ním dokázal opakovaně zamést Gillies, a otočit tak kormidlem bárky s nápisem ISLANDERS.

Místo věčného zapomnění ji nasměroval k nesmrtelné slávě. Na první pohled paradoxně ve chvíli, kdy už nebyl kapitánem. Jak ovšem Gillies později přiznal, role vůdce s našitým písmenem na dresu mu neseděla. On byl ve svém živlu, když jej nesvazovaly formality.

S O'Reillym tehdy svedl čtyři souboje, dva přesvědčivě vyhrál.

Když podruhé skolil obávaného ranaře, stalo se tak v Nassau Coliseum ve třetí partii, rozklížil sebevědomí Medvědů. A vyslal jasný vzkaz: Na nás si nikdo dovolovat nebude. A kdo to zkusí, se zlou se potáže!

K vyřazení Bostonu muž přezdívaný "Jethro" navrch přispěl i třemi góly, včetně toho vítězného z prvního mače a rozhodující trefy celé série.

Co následovalo? Islanders došli až ke Stanley Cupu, načež nablýskanou trofej vyhráli také v letech 1981, 1982 a 1983. Čtyři poháry za sebou? Takový kousek od té doby nikdo nepředvedl! A za velkou louží jsou přesvědčení, že by na epochální tažení Isles nedošlo nebýt Gilliese.

On sám svou roli vždycky zlehčoval. "Víte, lidé říkají, jak jsem to O'Reillymu nandal. Ale já přece taky schytal spoustu úderů," nedělal ze sebe neskolitelného Goliáše. Jeho tehdejší spoluhráči ale dodnes mají za to, že právě Gillies nastartoval slavnou dynastii. Brankami i pěstmi.

Pro klub dýchal, dokonce se po konci kariéry usadil poblíž domácí arény Islanders. I tato skutečnost přispěla k jeho pověsti muže, co dokonale představoval to, co znamená být newyorským Ostrovanem. Čest jeho památce.

