Risk, co vyšel? Mičkov prý může Philadelphii pomoct dřív, než se čekalo

Matvej Mičkov byl loženou top 3 volbou v loňském draftu. Šel ale až ze sedmého místa, vybrala si ho Philadelphia. Roli hrála politika i to, že hrozí, že se do NHL dostane kvůli pravidlům až za několik let. Vše ale může být jinak.

Mladý hokejista by se prý mohl vyvázat ze smlouvy v KHL dřív, než se čekalo.

Frank Seravalli z portálu Daily Faceoff informuje, že věc má několik úskalí. Tím prvním je, že Flyers nemohou přímo komunikovat s SKA Petrohrad a jednat o výkupu, musí to být třetí strana, tedy hlavně Mičkovovi agenti. Vykoupit ze smlouvy se musí hráč sám nebo jeho agent, peníze nemohou přijít od Flyers.

Jasný cílem zůstává dostat Mičkova do Severní Ameriky a co nejrychleji s ním podepsat smlouvu v NHL.

Proč ten spěch? Právě Philadelphia si totiž prošla těžkou situací s Ivanem Fedotovem, svým brankářem, kterého na jeho cestě po podpisu smlouvy v NHL sebrala ruská armáda a donutila ho k roční branné službě a na rok ho vykázala na Sibiř.

Na jejím konci byl pak nucen podepsat další smlouvu, přestože měl s Flyers vymahatelný kontrakt na další sezonu, v CSKA Moskva.

„Dokud si Flyers nevyzvednout Mičkova na letišti a nepodepíšou ho, moc o něm mluvit nebudou. A proč se to všechno děje? Petrohrad vysílá signály, že je o tom všem ochoten jednat,“ vysvětlil Seravalli.

Mičkov za Petrohrad v této sezoně odehrál jediný zápas, celý ročník strávil v barvách Soči, kde byl na hostování. Ve 47 utkáních dokázal vstřelit 19 branek a přidat 22 asistencí.

