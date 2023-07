Jedním z hráčů, kteří se během úvodního dne trhu s volnými hráči dočkali nového angažmá, je také David Rittich. Český brankář si plácl na rok s Los Angeles Kings, od kterých dostal jednocestnou smlouvu na 875 tisíc dolarů. Situace v brankovišti Kings je v tuto chvíli zcela otevřená.

Kings měli v sobotu hodně perný den. Poté, co totiž v průběhu minulé sezony vyměnili Jonathana Quicka za Joonase Korpisala, který následně po otevření trhu s volnými hráči zamířil do Ottawy, měli na soupisce podepsaného pouze jednatřicetiletého Pheonixe Copleyho se smlouvou na jeden rok v hodnotě 1,5 milionu dolarů.

Na trhu se tak Rob Blake zaměřil právě na brankáře. Napřed podepsal jednoletý kontrakt s velezkušeným Camem Talbotem, který dostal základní plat ve výši jednoho milionu a další milion obdrží v případě, že odchytá alespoň 10 zápasů. A o pár hodin později přivedl do brankoviště Kings rovněž Davida Ritticha.

Třicetiletý jihlavský rodák obdržel smlouvu na jeden rok v hodnotě 875 tisíc dolarů. Ze tří brankářů, kterými nyní Los Angeles disponuje, má tedy nejnižší plat, rozdíly jsou ale velmi malé. To mu dává naději, že by nemusel být až tím třetím do party, zároveň mu to ale nedává žádnou jistotu, že bude chytat. Vše bude záviset na jeho výkonech, kterými bude muset přesvědčit vedení týmu, že si šanci zaslouží.

Rittich do NHL vstoupil jako nedraftovaný v sezoně 2016/17 v dresu Calgary. V roce 2021 se v rámci výměny stěhoval do Toronta, sezonu 2021/22 pak odehrál v Nashvillu a loni plnil roli dvojky ve Winnipegu.

Nutno poznamenat, že v dresu Jets nechytal zle. Kryl záda Hellebuyckovi a dostal příležitost ve 21 zápasech, úspěšnost zákroků vytáhl přes 90 % a průměr měl 2,68 gólu na zápas. Měl tedy o něco lepší čísla než Talbot v Ottawě a srovnatelná čísla s Copleyem z Kings.

Los Angeles v tuto chvíli nemá stanovenou jedničku ani dvojku. Pokud se vedení týmu nepovede nějaký majstrštyk a nepřivede vyloženou jedničku (hovoří se například o snaze vyjednat výměnu s Winnipegem a získat Connora Hellebuycka, na kterého ale v tuto chvíli nejsou peníze a protihodnota by musela zahrnovat hráče s vyšším kontraktem, případně i zapojení dalšího týmu do trejdu), bude mít Rittich vyrovnanou startovní pozici s Copleyem a Talbotem.

A pak už bude záležet jen na tom, jestli chytí šanci za pačesy...

