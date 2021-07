Rozchod s Vancouverem. Edler poprvé v kariéře vyzkouší trh s volnými hráči

Alexander Edler se poprvé ve své kariéře stane volným hráčem, potvrdil to v pátek jeho agent. Pětatřicetiletý švédský bek ve Vancouveru strávil patnáct sezón, během kterých se stal lídrem týmu v hitech a zblokovaných střelách.

Štace rodáka z Östersundu v kanadském Vancouveru byla opravdu dlouhá. Kosatky si Alexandera Edlera vybraly na draftu v roce 2004 ve třetím kole. Své první zápasy si v kanadsko-americké NHL zkušený zadák odkroutil během sezóny 2006/2007.

V dresu Vancouveru odehrál 925 zápasů v rámci základních částí, ve kterých si připsal bilanci 99+310. V play off přidal dalších 82 zápasů, z nichž se může pyšnit výkonem 8+30.

V posledním ročníku však zkušený bek zapsal jen 8 asistencí za 52 zápasů, avšak ve zblokovaných střelách byl čtvrtým nejlepším hráčem v celé lize, když si jich připsal 118. Jeho poslední kontrakt s vedením Kosatek byl podepsán 20. června 2019, když podepsal smlouvu na 2 roky s celkovým výdělkem 12 milionů dolarů.

Alexander Edler si v rámci obránců připsal také nejvíce startů právě za Vancouver. Když si projdeme všechny hráče, tak jsou před ním pouze bratři Sedinové a Trevor Linden, jehož kariéra z větší části zasahovala do minulého století. Zblokovaných střel má Edler na svém kontě 1 762 a pyšní se též 1 432 hity, v těchto dvou statistikách v historii klubu kraluje.

Situaci ohledně jeho dalšího působení v nejprestižnější hokejové lize světa začal osvětlovat jeho agent Mark Stowe. „Je to jen otázka správného načasování, kdy si Alex vyzkouší být volným hráčem. Hrál za Vancouver více než 925 utkání, byl tu 15 sezón. Nyní je zřejmě ta správná chvíle stát se volným hráčem, protože je to možná jeho poslední šance v kariéře, když už také má svůj věk.“

„V poslední době vyjednávání nějak pokulhávalo, a tak jsme se vrátili s Alexem k tomu, jestli chce vůbec zůstat, nebo ne. Když se rozhodl posunout dál, tak jsem to konzultoval s vedením Canucks a momentálně neprobíhá vyjednávání o prodloužení smlouvy,“ dodává agent švédského beka.

Na závěr však Mark Stowe dodává, že být volným hráčem je extrémní riziko, a tak je možný i zvrat v celé situaci, avšak bude to běh na dlouhou trať. „Nějaká šance na zvrat v celé situaci tu je, přece jen být volným hráčem je riskantní. I kdyby se Alex nakonec rozhodl pro Vancouver, tak už by na něj nemusely zbýt peníze, takže je tu potenciální hrozba, že by mohl být i bez práce. Ale je tu spousta týmů, tak doufejme, že vše dopadne v jeho prospěch. Nejprve je potřeba zjistit, jestli nás někdo kontaktuje, ideálně tým, který bude hrát v tabulce nahoře. Konkurenceschopnost je jistě faktor, který budeme s potenciálním novým týmem brát v potaz.“

