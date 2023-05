Ruff věří, že bude v Devils pokračovat. Jsme hrdí na to, kam jsme tým dostali, říká

Když Lindy Ruff podepisoval v červenci 2020 tříletý kontrakt s New Jersey Devils, jeho cíl byl jednoduchý. Měl Ďábly herně pozvednout a nastolit spolu s generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem směr ze dna zpět do širší špičky NHL. To se mu nakonec povedlo, byť první dvě sezony jeho angažmá dopadly neslavně. Nyní věří, že si svou prací vysloužil možnost pokračovat u tohoto týmu. Vždyť v sezoně 2022/23 absolvoval s New Jersey nejlepší základní část v historii této organizace.

Ruffova mise s Devils nezačala příliš dobře. V sezoně 2020/21 skončili Devils se 45 body třetí od konce v rámci celé NHL. O rok později to bylo jen o trošičku lepší, s 63 body byli pátí od chvostu ligy. Poslední rok kontraktu však třiašedesátiletému kouči i celému vedení New Jersey udělal velkou radost.

Ruffovi svěřenci hráli fantasticky, skončili ve Východní konferenci třetí a se ziskem 112 bodů stanovili nový rekord organizace, která ještě nikdy tolik bodů neposbírala. Devils pronikli poprvé od roku 2018 do play-off a dokázali v prvním kole vyřadit Rangers. Poprvé od roku 2012 prošli do semifinále Východní konference a přestože padli 1:4 s Carolinou, konečně zase mohli fanoušci tohoto týmu slavit vydařenou sezonu.

A tak si Lindy Ruff, který figuruje v nominaci na trenéra sezony (Jack Adams Award), nepřipouští možnost, že by mu jeho smlouva neměla být prodloužena. A vlastně zatím ani nemá čas příliš přemýšlet nad svou budoucností, která by měla být i nadále spojena s Devils. „S Tomem Fitzgeraldem jsme stále v procesu posezónních schůzek s hráči, ale určitě si v určité chvíli sedneme i spolu,“ cituje hlavního kouče New Jersey oficiální web NHL.

Vedení organizace má před sebou hodně perné léto. Podepsaných má aktuálně jen 12 hráčů hlavního kádru. Smlouvy končí brankářům Mackenziemu Blackwoodovi (RFA) a Jonathanu Bernierovi (UFA), který ale nejspíš u týmu pokračovat nebude (přeci jen marodí od sezony 2021/22 a gólmanů mají Devils aktuálně dostatek), obráncům Damonovi Seversonovi (UFA), Ryanovi Gravesovi (UFA) a Kevinovi Bahlovi (RFA), a také hned devíti útočníkům. Jmenovitě jde o nechráněné volné hráče Tomáše Tatara, Milese Wooda a Erika Haulu, a o chráněné volné hráče Jespera Bratta, Tima Meiera, Jegora Šarangoviče, Michaela McLeoda, Jespera Boqvista a Nathana Bastiana.

Většina hráčů by ráda u Devils zůstala. Pozitivně se k setrvání veřejně přihlásili například Bratt s Haulou. A jedním z důvodů je i to, že jim sedí herní styl Lindyho Ruffa, kterého kádr respektuje, rozumí si s ním a stojí pevně za ním.

Uplynulý ročník si pochopitelně užíval i sám Ruff. „Řeknu vám, že jsem si užil spoustu legrace. Vidět hráče dělat to, co dělali a plnit cíle, které jsme si pro základní část stanovili... Byli jsme velmi zajímavý a rychlý tým, který se zlepšil v mnoha oblastech. Celý trenérský kolektiv jsme hrdí a nadšení z toho, kam jsme tým dovedli,“ zdůraznil.

I to jsou nesporné důvody, proč by měl Ruff u Devils zůstat. Byť je vlastně po této sezoně nepředstavitelné, že by Ruffovi Fitzgerald neprodloužil smlouvu. Nastolený směr je totiž správný, navíc ukončení spolupráce s finalistou Jack Adams Award by bylo opravdu šokující.

