Rychlejší než Orr i Howe. Fenomenální Makar je dvoustovkař a má rekord NHL!

Cale Makar dál dláždí svou cestu do hokejové Síně slávy. Ač je mu teprve čtyřiadvacet, málokdo pochybuje, že tam jednou ofenzivní bek s výtečným bruslením a ještě lepším přehledem zamíří. Vždyť už stihl vyhrát Stanley Cup i Norrisovu trofej a teď, jako vůbec první obránce v dějinách slavné soutěže, dosáhl na metu 200 bodů před zapsáním svého dvoustého startu. Bravo! Zaujme i fakt, že o rekord zámořské profiligy neobral žádného z legendárních krajanů, ale Evropana.

Který zadák dosáhl za nejnižší počet zápasů na 200 bodů?

Byla by to skvělá otázka do hospodského kvízu na téma NHL.

Do pondělní noci totiž nezněla odpověď Paul Coffey, Denis Potvin či snad Bobby Orr. Že by Brian Leetch? Samá voda!

Prvenství držel Sergej Zubov, bývalé eso newyorských Rangers, Dallas Stars nebo Tučňáků z Pittsburghu. V polovině devadesátek mu na cestu mezi dvoustovkaře stačilo 207 mačů.

"Absolutní superhvězda." Výstižný komentář na adresu Caleho Makara:

Až za Rusem jsou Američané Leetch, Phil Housley či Gary Suter. I všichni Kanaďané.

Tedy až na jednoho. Zubova vystřídal díky gólu, symbolicky do sítě Dallasu, na prvním fleku Makar. Když golfákem při přesilovce propálil Jakea Oettingera v kleci Stars, byl to jeho bod s pořadovým číslem 200 a to ve 195. partii mezi hokejovou elitou.

Makar svou trefou pomohl k vydřené výhře 3:2 po samostatných nájezdech, přesto se po utkání kritizoval. Za zaváhání v defenzívě, jak jinak. "Tenhle mač měl skončit po 60 minutách, to, že se hrálo prodloužení, jde za mnou."

Hráč Zápasy Cale Makar 195 Sergei Zubov 207 Brian Leetch 211 Phil Housley 212 Denis Potvin 212 Mark Howe 216 Bobby Orr 216 Gary Suter 219 Paul Coffey 221

Někdejší hvězda univerzitní NCAA vzala na sebe špatné pokrytí hráčů před vyrovnávací brankou na 2:2, kterou Colorado inkasovalo 26 sekund před třetí sirénou.

Přešlapy směrem dozadu už k němu patří, nicméně on sám je svým nejhlasitějším kritikem. Přitom by se vzhledem ke své suverénní hře s pukem mohl chvástat, jaký v něm má Colorado poklad.

To ale není jeho styl.

Nechává za sebe mluvit činy. Trofeje. Rekordy.

Mimochodem, z deseti nerychlejších dvoustovkařů mezi beky to do Síně slávy zatím nedotáhli jen dva: Makar a Suter. A zatímco šampion Stanley Cupu z roku 1989 to bude mít vzhledem k pověsti rabiáta složité, ten letošní je na nejlepší možné stezce.

Chybkám navzdory, protože ty patřily stejně tak k Orrovi, Coffeymu či čerstvě překonanému Zubovovi.

Share on Google+