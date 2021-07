S novými smlouvami se roztrhl pytel. Nově podepsali Bučněvič a Garland

V posledních dnech mají generální manažeři týmů plné ruce práce. Nových kontraktů bylo v poslední době podepsáno nespočet, dvěma z nich jsou podpisy Pavla Bučněviče v St. Louis a Conora Garlanda ve Vancouveru.

Pavel Bučněvič už po nedávném přestupu z New Yorku Rangers podepsal nový čtyřletý kontrakt jako Bluesman. Za tohle období by si měl vydělat 23,2 milionů dolarů, tedy průměrně 5,8 milionů dolarů za jednu sezónu.

Rangers za něj získali útočníka Sammyho Blaise a také druhé kolo draftu v roce 2022. Jezdi tak přivedli hráče spíše do „bottom six“, naopak do týmu Blues přišel útočník, jenž může hrát v prvních dvou formacích.

Šestadvacetiletý ruský forvard si v minulé sezóně stanovil kariérní maximum v počtu kanadských bodů, a to přitom odehrál jen čtyřiapadesát zápasů. Během tohoto období si připsal velmi slušnou bilanci 20+28. Bučněvič je platný i při hře v oslabení, do kterých u Jezdců nastupoval pravidelně s Mikou Zibanejadem.

„Jsem moc rád, že se Pavel připojí k našemu týmu,“ začal generální manažer Blues Doug Armstrong. „Jedná se o leváka, který může hrát také napravo, což je výhoda. Minulá sezóna se mu náramně povedla, navíc je mu teprve šestadvacet. Je skvělý také do oslabení, podle mě je hodně podceňovaný.“

Nedávno se stěhoval také Conor Garland, jenž se přemisťuje z Arizony do Vancouveru, kde včera podepsal pětiletý kontrakt, když si průměrně za jednu sezónu vydělá 4,95 milionů dolarů.

Jedná se spíše o subtilnějšího hokejistu, kterého měl celý svět možnost vidět na posledním šampionátu v Rize. Jedná se o velmi zručného a šikovného hokejistu s dobrým citem pro finální přihrávku, avšak umí také skórovat. Za americkou reprezentaci si na mistrovství světa připsal bilanci 6+7 za odehraných deset zápasů.

V loňské sezóně za Arizonu odehrál devětačtyřicet zápasů, ve kterých vstřelil dvanáct branek a dalších dvacet sedm nahrál. Stejný počet kanadských bodů měl také předešlou sezónu, kdy si za osmašedesát zápasů připsal bilanci 22+17.

„Když jsem podepsal smlouvu na pět let, tak to značí, že mě ten tým opravdu chtěl, a já také chci ve Vancouveru tak dlouho být. Je to pro mě šance zabojovat o Stanley Cup v následujících letech, za což jsem moc rád,“ přidal Conor Garland pár slov ke svému novému angažmá.

