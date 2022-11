Se mnou neslavte! Marchand hezkým gestem ocenil Bergeronův milník

Mohlo by se zdát, že v NHL padne milník skoro každý den. V poslední době tomu opravdu tak je. Jen den poté, co Jevgenij Malkin, jedna z ikon NHL, odehrál tisící zápas, slavila i další hvězda. Patrice Bergeron, kapitán Bostonu, získal tisící bod.

Do konce druhé třetiny zbývalo přibližně pět minut, když Brad Marchand zvýšil vedení Bruins na 4:1. Nejen, že šlo o potvrzení výjimečné formy Bostonu, ale také o gól, který pomohl k velkému milníku.

Sekundární asistenci si totiž připsal Marchandův věčný parťák Patrice Bergeron. Byl to pro něj bod číslo 1000. „Byl to výjimečný zápas. V kariéře jste někdy dole, někdy nahoře, ale stejně si na konci nejvíce budete pamatovat takové vzpomínky, navázané přátelství s kluky, se kterými jdete do zápasu. Byl to speciální moment,“ říkal pak po zápase.

Když je řeč o přátelství, právě to s Marchandem je pro Bergerona tak charakteristické. Tihle dva tvoří dvojici snad od nepaměti, na ledě se nachází i poslepu. A když padnul gól, Marchand moc dobře věděl, že asistenci má i jeho kamarád.

Vůbec se neradoval, místo toho hned ukázal na Bergerona a jel ho obejmout. Nakonec na led vyjela celá lavička, byl to opravdu pohled na jeden velký tým.

Díky tomuto počinu se Bergeron dostal do naprosto elitní společnosti. V NHL momentálně bruslí pouze osm borců, kterým se podařilo na tisíc bodů dosáhnout. A jména jsou to opravdu legendární. Crosby, Ovečkin, Kopitar, Kane, Malkin, Staal a Backstrom. Společnost, ve které prostě chcete být.

„Byl to výjimečný okamžik, takových se moc neděje,“ uznal po zápase i zmiňovaný Marchand. „Nemohlo se to povést lepšímu klukovi. I bez toho měl naprosto neuvěřitelnou kariéru.“

Truly worth a Thousand words. ???? pic.twitter.com/5FvgdmXLt4 — Boston Bruins (@NHLBruins) November 22, 2022

Bergeron se stal čtvrtým hráčem v historii Bruins, kterému se povedlo dosáhnout na tento milník. Před ním stojí pouze legendy Bourque, Bucyk a Esposito. Na posledního jmenovaného ztrácí pouze dvanáct bodů, ještě v průběhu sezony by se tak měl dostat před něj.

Celý moment jako by podtrhoval neskutečnou sezonu, kterou zatím v Bostonu prožívají. Nejde jen o parádní výsledky, ale také o předvedenou hru a charakter týmu. Jde vidět, že řeči o posledním tanci si Bergeron a spol. vzali osobně.

Share on Google+