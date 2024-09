Šesťorkin míří k rekordní smlouvě. Musí se ale stihnout brzo, jinak jde od toho

Devátý říjen nepředstavuje pro New York Rangers jen formální začátek sezóny. Igor Šesťorkin má před sebou poslední rok smlouvy se stropovou zátěží 5,66 miliónu a spekulace o výši té nové zaměstnává nejrůznější komentátory už notně dlouho. Jednu jistotu Šesťorkin všem dal – pokud se nový kontrakt neupeče do začátku sezóny, míní ho řešit až po ní.

Osmadvacetiletý gólman se nechce během rozehraného ročníku rozptylovat. Můžete tisíckrát tvrdit, že „to jde kolem vás a je to práce pro agenty“, v hlavě to máte. Šesťorkin se navíc může stát 1. července 2025 nechráněným volným hráčem, což jej dostává do poměrně komfortní situace.

To se sice fanouškům neposlouchá lehce, ale vypadá to, že postoj ruského gólmana je naprosto jasný – buď to stihneme před sezonou, nebo to budeme řešit po ní. Klubu měl dát také prostřednictvím svých zástupců najevo, že aby zůstal, bude to chtít balík.

Podle nejnovějších zpráv ze zámoří s ním Rangers úplný problém nemají. Jsou si vědomi, koho si v Šesťorkinovi hýčkají.

„Rangers mu dali vědět, že jsou ochotni mu dát více peněz, než měl Carey Price. To znamená více než 10,5 milionů dolarů,“ prozradil novinář Pierre LeBrun.

Situace je to vlastně srovnatelná. V době, kdy Price svůj obří kontrakt na 84 milionů dolarů, patřil nejen k největším oporám Montrealu, ale také k nejlepším gólmanům ligy vůbec.

LeBrun také dodal, že Šesťorkinovi zástupci pořádně zatřesou celým trhem. Co to znamená? Connor Hellebuyck, Ilja Sorokin, a Juuse Saros podepsali v posledních měsících nové smlouvy, ale ani jeden z nich se nepřiblížil 10 milionům. Maximum je 8,5 milionů do Hellebuycka.

„Kolem všech těchto smluv ta Šesťorkinova obrazně proletí a zastaví se mnohem dál,“ dodal novinář.

Dá se tedy čekat, že to bude skutečně na hranici Price, respektive Sergeje Bobrovského, který má jako jediný aktivní gólman plat na 10 milionech. Hrdina Tampy Bay Andrej Vasilevskij bere 9,5 milionu.

