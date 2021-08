Šestý klub za poslední čtyři roky! Cestovatel Brassard se tentokrát dohodl s Flyers

Málokdo v NHL má životopis jako on. Během své kariéry hrál Derick Brassard hned v osmi různých týmech, přičemž nyní k nim přidá i Philadelphii. Bývalý útočník Columbusu, Rangers, Ottawy, Pittsburghu, Floridy, Colorada, Islanders a Arizony se s Flyers dohodl na jednoleté smlouvě.

Ta mu vynese 825 tisíc dolarů. Brassard se tak stane po Camu Atkinsonovi, Natu Thompsonovi, Ryanu Ellisovi, Rasmusi Ristolainenovi, Keithu Yandleovi a Martinu Jonesovi sedmou letní posilou celku z Pensylvánie.

Philadelphia by velmi ráda zapomněla na loňskou nevydařenou sezonu, po které jí play-off uniklo o 13 bodů. Zranitelná byla především do obrany, i kvůli tomu tak přišli prověření zadáci Ellis, Yandle a Ristolainen, kteří by v základní sestavě měli nastupovat spolu s Ivanem Provorovem, Travisem Sanheimem a Justinem Braunem. Svůj prostor během sezony jistě dostane i Samuel Morin.

Derick Brassard se stane čtvrtým nejstarším hráčem Flyers. Určitě se nedá očekávat, že se brzy čtyřiatřicetiletý útočník zařadí do prvních dvou formací. Kouč Alain Vigneault s ním bude počítat s největší pravděpodobností až do formace čtvrté. Velkou zbraní forvarda, který může hrát jak na centru, tak i na křídle, je především vhazování. V minulém roce byl v této statistice vůbec nejlepším hráčem Arizony s 52,6 %.

Spojení Brassard a Vigneault si fanoušci mohou pamatovat z New Yorku Rangers. Od sezony 2013/2014 až do ročníku 2015/2016 se právě v Madison Square Garden denně potkávali. Hned v první společné sezoně navíc Jezdci došli až do finále, kde je tehdy zastavilo rozjeté a silné Los Angeles. Brassard si v základní části připsal 45 kanadských bodů, ve vyřazovacích bojích jich přidal dalších dvanáct.

Právě v New Yorku prožil rodák z kanadského Hullu své nejlepší časy. Uplynulé sezony pro zlatého medailistu z MS 2016 moc slavné nebyly. V Pittsburghu, Floridě a Coloradu se mu bodově příliš nedařilo. Malinko ožil pod Barrym Trotzem v sezoně 2019/2020, kdy nasbíral 32 kanadských bodů v šestašedesáti zápasech. Své si odehrál i v play-off, ve kterém Ostrované došli do semifinále.

Šestka draftu 2006, kterou do NHL uvedl Columbus, strávila loňský ročník v Arizoně. Ve třiapadesáti zápasech si připsala 8 branek a k nim přidala 12 asistencí. Dokáže tedy Derick Brassard pod Alainem Vigneaultem znovu zabrat? Bude toto spojení ve Flyers stejně úspěšné jako během společných sezon v Rangers?

