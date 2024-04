Skinnerova tisícovka? Přepis historie! Dokonalý spoluhráč, smekla kabina

Buffalo Sabres oslavilo 1000. zápas Jeffa Skinnera ve správném duchu. Jeho spoluhráči mu koupili vodní skútr taky si nasadili červené čepice, což je Skinnerův oblíbený kus oblečení. Jeho rodina se k němu připojila na ledě, kde se s ním vyfotila a zažila emotivní chvíle a generální manažer Kevyn Adams mu při této příležitosti předal stříbrnou hokejku.

Když se však Skinner blížil k tomuto milníku, uvědomil si vlastně skutečnost, že nikdy nehrál zápas play off. Skutečně je prvním hráčem v historii NHL, který dosáhl 1000 zápasů v základní části, aniž by se objevil ve vyřazovací fázi.

Historii ale přepsal i v jiném ohledu. Protože vstoupil do ligy v 18 letech a od té doby odehrál všechny sezóny, dosahuje tisícileté hranice v mladším věku než většina ostatních. Jen deset hráčů na tento milník dosáhlo v mladším věku než on.

Skinner, kterému bude příští měsíc 32 let, si začíná uvědomovat, kolik příležitostí mu ale uteklo. "Jak člověk postupuje, uvědomuje si, jak čas funguje," řekl Skinner.

Skutečnost, že Skinner nehrál v play off, vyplývá stejně tak z nešťastného načasování jako z čehokoli jiného. Skinner odehrál prvních osm sezon své kariéry v Carolině Hurricanes v době, kdy Canes patřili na spodek ligy.

Sabres ho zase získali v roce 2018, v polovině svého rekordního dvanáctiletého sucha bez play off. Hurricanes se zase od této výměny dostali do play off v každém ročníku. "Tak to prostě je," pokrčil rameny.

I tak se ale jedná o stabilního hráče NHL, který se výrazně podepsal pod poslední roky ligy. 357 branek a 312 asistencí budiž jasným důkazem.

"Je tu celou dobu, co jsem tady," pokračoval Rasmus Dahlin. "První rok mě nenechal ani jednou zaplatit za večeři. Mě a Caseyho Mittelstadta si vzal pod svá křídla a pomohl nám se spoustou věcí. Každý rok je vynikající profesionál, který se o sebe stará a je to opravdu dobrý člověk do kabiny. Vždycky přinese úsměv na naše rty. Takže je to perfektní spoluhráč. Musím mu za to hodně poděkovat."

Share on Google+