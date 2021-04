Skončí sezona pro Hvězdy krachem? Dallasu ve finiši nepomůžou Radulov s Bishopem

Šestý flek, sedm bodů od poslední postupové příčky. Krutá je realita pro hokejisty Dallasu. Loňský finalista Stanley Cupu měl nejvyšší ambice i letos, ale Stars zůstávají daleko za očekáváním a plácají se u dna Centrální divize. Krom sympatických výkonů Jasona Robertsona téměř není nad čím jásat. Naopak, neveselou situaci rozhodně nerozjasnila čerstvá zpráva o tom, že Alex Radulov s Benem Bishopem, hráči za 10,5 milionu dolarů, budou ve finiši základní části chybět.

Nula.

Tolik zápasů za celý ročník 2020/2021 odchytá český gólman Pavel Francouz.

A také Ben Bishop.

Americký čahoun se v říjnu podrobil operaci pravého kolena a byť měla jeho rekonvalescence trvat jen pět měsíců, nakonec se protáhne.

Důvod je prozaický. Vedení Hvězd se rozhodlo, že zkušenému brankáři dopřeje více času a prostoru pro úplné doléčení kolena. Nebude na něj tlačit. Raději "Big Bena" přivítá na startu příštího ročníku v plné síle.

Probíhající sezona je pasé také pro Alexe Radulova.

Ten oblékl dallaský dres naposledy zhruba před měsícem, 18. března proti detroitským Red Wings. Teď ho čeká operace jádrového svalstva. Stejně jako Bishop by měl být i ruský veterán připravený naskočit od prvního mače ročníku 2021/2022.

V tom aktuálním stihl Radulov jen 11 partií, přičemž jako tradičně platilo, že když hrál, byl na ledě znát. Zářil, sbíral přes bod na zápas. Zastavil se na čtyřech gólech a osmi asistencích.

S ním na ledě by bylo play-off v tuto chvíli blíže. Beznadějně daleko ovšem není. Fanoušci Dallasu nemusí věšet hlavy, ostatní by pak ještě neměli Hvězdy odepisovat.

Proč? Ty důvody jsou přinejmenším čtyři. Zaprvé proti nashvillským Predátorům, čtvrtému celku Centrální divize, mají Jamie Benn a spol. k dobru tři utkání. Potenciálních šest bodů.

Zadruhé se na rozdíl od svých konkurentů (patří mezi ně také Chicago Blackhawks) pyšní kladným skóre. A zatřetí brzy mezi sebou přivítají Tylera Seguina.

Elitní forvard by se dle slov generálního manažera Jima Nilla měl vrátit do sestavy během dvou týdnů. Už trénuje s cestujícími náhradníky. Bruslí, dostává se do tempa.

V této sezoně Seguin neodehrál ani minutu a to kvůli operaci kyčle. "Nemáme přesné datum, kdy se vrátí, protože má za sebou velký chirurgický zákrok a v takových případech se situace může rychle změnit," pověděl Nill.

Nill patrně mnoho příznivců Stars při přestupové uzávěrce nepotěšil, když se neodhodlal k žádné výměně. Na druhou stranu, byť nedomluvil jediný trejd, přesto dallaský GM ukázal, že boj o postup do play-off ještě nebalí.

Přivedl alespoň finského obránce Samiho Vatanena. Zdarma, stáhl si ho z listiny nechráněných hráčů.

Právě Vatanen je čtvrtým důvodem, proč by pro loňského finalistu nemusela skončit naprostým fiaskem.

