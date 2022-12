Šlágr mezi Bostonem a Vegas odstartuje šestizápasový program NHL!

Nejprestižnější hokejová liga světa připravuje na úterní ráno šest bitev. Navíc je mezi zápasy i časová návaznost, takže ranní ptáčata se mohou těšit na pomyslný maraton. Kromě bitvy gigantů, o kterou se postarají Medvědi s Golden Knights, půjde do akce i současný šampion, oba celky z mrazivé Alberty, či upadající Blues s Rangers.

V 1:00 zazní úvodní hvizd na třech stadionech. Medvědi doufající v návrat do čela vyzvou současného lídra Západní konference. Vegas už nejsou tak suverénním celkem, jak tomu bylo na přelomu října a listopadu, kdy sbírali body po hrstech. Boston se naopak stále veze na vítězné vlně a nebýt zaváhání s Pantery, tak nepadl od šestého listopadu. I přes tyto záviděníhodné výkony tabulku vedou rozjetí Ďáblové, kteří ale mají odehráno větší počet duelů oproti svému konkurentovi.

Upadající Jezdci vyzvou St. Louis. Oba celky se snaží rychle nastartovat zpět do produktivního módu, aby jim neunikla vyřazovací část, jelikož se jim vzdalují divoké karty a trápí je poněkud nepřesvědčivé výkony. Rangers zbytečně ztratili body například s Ducks a naposledy s Ottawou či Chicagem. Není tedy divu, že se snesla velká vlna kritiky na celý tým a především kapitána Jacoba Troubu. Kádr rozhodně není v nejlepším rozpoložení a v kuloárech se mluví i o ztrátě autority trenéra New Yorku. Blues padli z posledních šesti duelů pětkrát a vypadá to na malé déjà vu začátku sezony.

Do třetice odstartuje v tento čas bitva mezi Avalanche a Letci. Colorado nemá lehkou pozici, jelikož marodka exponenciálně narůstá a loňský vítěz stříbrného grálu je stále nucen odrážet útoky Predators. Situaci nepřidává ani rozjíždějící se Minnesota. Hrozivé výkony Flyers znamenají předposlední místo v divizi. Hůře jsou na tom jen tragičtí Blue Jackets. Tým se po slibném začátku dál propadá a zatím se stoupající letargii týmu nedaří vyléčit ani Johnu Tortorellovi.

Následující trojlístek duelů odstartuje v Kanadě. Nejprve se parta Connora McDavida střetne s družinou Alexandra Ovečkina ve 2:30. Půjde tedy o souboj dvou generací. Oilers jsou ve formě a zatím se jim daří unikat před konkurencí v Pacifické divizi. Calgary se ale také významně hlásí o vyřazovací část a bodově je to zatím velmi těsné. Washington naopak ve své divizi pomalu ztrácí kontakt a početná zranění se na výkonech týmu výrazně podepisují.

O půl hodiny později padne první buly i v Calgary. Tam zavítá Arizona, která se i přes vynikající výkony Karla Vejmelky trápí a patří k outsiderům. Pro Plameny jsou tedy dva body důležitější, než kdy jindy. Jejich přetahovaná o wild card s Edmontonem je totiž neustále na pořadu dne.

Jako poslední se rozsvítí Rogers Arena ve Vancouveru. Konkrétně ve 4:30. Zde se utkají dva kanadské týmy s podobnými starostmi. Oba totiž bilancují na tenkém ledě. Na ohrožení celků z postupových pozic jim chybí hodně, ale nedá se říci, že by už bylo vše zcela ztraceno. Canucks se pokoušejí o návrat, ale špatný výkony v kláních s Panthers a Capitals, jejich šance značně oslabily. Montreal trápí rozkolísané a nevyrovnané výkony, které na našlapanou Atlantickou divizi prostě nestačí.

Share on Google+