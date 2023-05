Smejkal o NHL: půlroční námluvy, pak se zúžil seznam. Čím ho přesvědčila Ottawa?

Když před třemi lety odcházel z pražské Sparty, tak se myšlenkami na NHL nikterak netajil. Štaci ve Finsku tehdy Jiří Smejkal vnímal jako příležitost být víc na očích a nachystat se na případný zájem ze slavné ligy.

Na severu Evropy pak vystřídal Tapparu Tampere, Lahti a švédský Oskarshamn. A zejména poslední dva roky se zařadil mezi klíčové postavy svých týmů.

Navíc začal pravidelně reprezentovat: v českém národním týmu už posbíral 58 startů, představil se na dvou mistrovstvích světa a olympijských hrách v Pekingu.

I proto do sebe letos na jaře všechno zapadlo. Smejkal může velký sen nahánět dál, raketový progres podtrhl nováčkovským kontraktem s organizací Ottawa Senators.

„Řešil jsem to už asi půl roku. Mluvil jsem s týmy a zjišťoval, jaké by byly šance se v jednotlivých klubech prosadit a jaká tam jsou otevřená místa. Dlouho jsem to promýšlel,“ popisuje 26letý power forvard.

A prozrazuje, že se ocitl v hledáčku vícero zámořských klubů. Postupem času se seznam smrskl na zhruba šest týmů, z nichž vybíral své další hokejové angažmá.

„Zájem ze strany Ottawy byl velký, mluvil jsem s generálním manažerem i trenérem. To pro mě při tom rozhodování byla velká věc,“ vysvětluje Smejkal, proč nakonec volba padla na Senators.

Přesun do hlavního města Kanady mimo jiné probíral s reprezentačním parťákem Filipem Chlapíkem, kterého Ottawa v roce 2015 draftovala ve druhém kole. Později v NHL naskočil do 57 utkání.

„S Filipem jsme to řešili hodně, strávil tam delší dobu. Když se budu chtít na něco zeptat, tak toho určitě využiju,“ povídá.

„Zájem ze strany Ottawy byl velký, mluvil jsem s generálním manažerem i trenérem.“

Část své kariéry s organizací spojil také současný generální manažer reprezentace Martin Havlát. „Je možné, že si o tom pokecáme, až bude třeba čas,“ pokyvuje Smejkal.

Do systému Sens nyní spadá ještě mladý bek Tomáš Hamara. Roční smlouva s možným výdělkem 950 tisíc dolarů je odměnou za Smejkalovu tvrdou práci a prvním krokem k tomu, aby se ukázal v nablýskaných arénách NHL.

Před další životní etapou ho každopádně čeká v pořadí třetí světový šampionát. „Teď se na to úplně neupínám, spíš se soustředím na národní tým. Až to skončí, tak o tom možná budu přemýšlet,“ dodává Smejkal.

