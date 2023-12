Neskutečnou smůlu má v NHL švédsko-rakouský útočník André Burakovsky. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se teprve ve čtvrtek vrátil po zranění do sestavy Seattlu, ale hned v prvním utkání se opět zranil. Chybět by měl znovu několik týdnů, což je pro seattleského Krakena velmi špatná zpráva.

Měl být útočným esem Seattlu, místo toho většinu času tráví mezi zraněnými hráči. Ve chvílích, kdy hraje a je plně zdravý, je přitom pro obrany soupeřů obrovskou hrozbou. Prokazoval to už v letech, kdy hrál ve Washingtonu, následně i v sezonách, kdy patřil Lavinám z Colorada a koneckonců i minulém ročníku v dresu Seattlu. V podstatě vždy mu do výkonnosti však hodí vidle vlastní zdraví.

Poslední komplikace nastala v noci na pátek, kdy nastoupil proti New Jersey. Byl to jeho první zápas po měsíci a půl, co laboroval se zraněním v horní polovině těla. Původně měl chybět dokonce dva měsíce, ale léčba probíhala lépe, než se očekávalo. Otázka, zda se jeho návrat neuspěchal, tak možná je na místě.

Na každý pád, ve třetí třetině Burakovsky dohrál. Co se mu přesně stalo, o tom informace nejsou. Trenér Seattlu Dave Hakstol pouze uvedl, že kvůli dalšímu zranění v horní polovině těla bude chybět několik týdnů. A jedním dechem dodal, že se jedná o jiný typ zranění, než který jej vyřadil ze hry v říjnu.

Pro Burakovskyho se jedná o třetí vážnější zranění od podpisu pětileté smlouvy v hodnotě 27,5 milionu dolarů, na které se dohodl v červenci minulého roku s generálním manažerem Seattlu Ronem Francisem.

Už v minulé sezoně skončil v únoru na marodce kvůli zranění v dolní polovině těla. Nejen, že vynechal zbytek základní části, ale nedokázal se vrátit ani v play-off. Pro Seattle to byla obrovská ztráta, protože Burakovsky patří k nejlepším útočníkům týmu. Nejlépe za něho hovoří vlastní statistiky, v minulém ročníku naskočil do 49 zápasů, ve kterých dal 13 branek a na dalších 26 přidal. Sezonu měl rozjetou na zhruba 65 kanadských bodů, což by z něho dělalo druhého nejproduktivnějšího Krakena.

Zdraví je ovšem dlouhodobým problémem rodáka z Klagenfurtu. Zranění jej stíhají v podstatě celou kariéru. Kompletní sezonu ještě nikdy neodehrál. Nejblíže k tomu měl v sezoně 2015/16, kdy za Washington odehrál 79 zápasů, a v sezoně 2021/22, kdy naskočil v dresu Colorada do 80 utkání. Právě tehdy si stanovil osobní rekordy s 22 brankami, 39 asistencemi a 61 kanadskými body.

A právě zdraví je důvodem, proč v této sezoně odehrál jen sedm zápasů, ve kterých zaznamenal pouhé tři asistence.

Seattle by přitom Burakovskyho hodně potřeboval. Ve 27 zápasech zaznamenal tento tým pouze 71 branek, aktuálně drží šňůru šesti porážek a v Západní konferenci se krčí na 13. místě. Pokud se přitom něco razantně nezmění, šance týmu na zopakování semifinále Západní konference z minulé sezony se začnou povážlivě zmenšovat.

Share on Google+