Špatným statistikám navzdory. Hrál jsem nejlepší hokej kariéry, pronesl Hellebuyck

Přestože během série s Coloradem inkasoval 24 gólů (průměr 5,23) a měl úspěšnost zákroků 87 %, je Connor Hellebuyck se svými výkony v letošním play-off spokojený. Dle svých slov předváděl nejlepší hokej své kariéry a mrzí ho jen to, že to Winnipegu nestačilo na postup.

Connor Hellebuyck je žhavým aspirantem na zisk Vezinovy trofeje. V základní části vychytal 37 výher, měl průměr 2,39 inkasovaných branek na zápas a vedl tabulku brankářů s úspěšností zákroků ve výši 92,1 %. I proto šel Winnipeg do play-off s velkými ambicemi. Defenziva ale nešlapala tak, jak měla, a Hellebuyck se ani vzdáleně nepřiblížil svým číslům ze základní části.

Výsledkem byla porážka 1:4 na zápasy a konec hned v prvním kole play-off.

„Asi mi nebudete věřit, když řeknu, že jsem hrál nejlepší hokej v kariéře,“ překvapil svým čtvrtečním vyjádřením Hellebuyck. „Ale opravdu jsem se tak cítil. Nejenže jsem odváděl jedny ze svých nejlepších výkonů, ale byl jsem v té zóně, kdy nepřemýšlíte a jen hrajete,“ pokračoval.

I proto je pro něj vyřazení hned v prvním kole obrovským zklamáním. „Je to opravdu srdcervoucí,“ poznamenal třicetiletý gólman, jemuž se s Winnipegem povedlo přejít přes první kolo naposledy v roce 2021.

Problémem Winnipegu byla především obrana, která Hellebuyckovi příliš nepomáhala a způsobila, že inkasovaných gólů bylo zkrátka příliš. Vždyť brankář Jets čelil nejvíce střelám a předvedl nejvíce zákroků ze všech brankářů, co do letošního play-off zatím naskočili do pěti zápasů. I proto inkasoval tolik branek. Ofenzivně laděné Colorado má v kádru dostatek střelců, co umí zatopit, pokud k tomu dostanou příležitost.

„Pustili jsme je až do příliš mnoha gólových šancí,“ štve kapitána Adama Lowryho, podle něhož to zbytek týmu Hellebuyckovi příliš neusnadnil.

Winnipegu se nedařilo zejména čistit prostor okolo brankoviště, na což zavzpomínal i Hellebuyck, který práci hráčů Colorada během útoků ocenil. Jejich clony totiž byly smrtící. „Je potřeba je pochválit za to, co dělali. Když se ohlédnu zpět, tak nevím, jestli jsem viděl aspoň polovinu puků, které šly do sítě,“ krčil rameny. „Odváděli skvělou práci,“ dodal.

Zatímco pro Winnipeg sezona skončila, Colorado se může těšit ve druhém kole Západní konference na vítěze série mezi Dallasem a Vegas.

