Suverénní Boston míří do Minnesoty, Nashville hostí v důležité bitvě o play-off Winnipeg

V bohatém třináctizápasovém programu si fanoušci nejlepšího světového hokeje přijdou na své. Do akce míří suverénní Boston, v jehož řadách David Pastrňák cílí na dosažení dvou magických hranic. Důležitá bitva o play-off čeká desátý tým Západu Nashville, na jehož půdě se představí osmý Winnipeg.

Obhájce titulu z Colorada nabral výbornou formu a přiblížil se postupu do play-off. Pátý úspěch v řadě míří přidat do Detroitu, který naposledy prohrál v Nashvillu a na postup aktuálně ztrácí devět bodů. Důležitá bitva čeká právě i na nashvillské Predátory, ti jsou desátí na Západě s mankem čtyř bodů na osmý Winnipeg, s nímž změří síly v domácí aréně.

David Pastrňák cílí na 100 kanadských bodů a 50 vstřelených gólů. Jeho Boston se představí v Minnesotě, v dobré formě hrající svěřenci kouče Evasona okupují čtvrtou pozici Západní konference. Seattle v honbě za premiérovým postupem do vyřazovací části v historii klubu hostí Edmonton a cíl k úspěchu je jasný, ubránit zdánlivě nezastavitelného Connora McDavida a jeho pravou ruku Leona Draisaitla.

Horší období aktuálně prožívají Hurikáni z Caroliny, ti prohráli tři z posledních čtyř utkání. Najet zpět na vítěznou vlnu se pokusí ve Philadelphii, Letci jsou třetím nejhorším týmem Východu a prakticky bez šance na postup. Před půlnocí evropského času začne ještě jedno utkání, v němž obhájce Prezidentovy trofeje Florida přivítá Ďábly z New Jersey a potřebuje bodovat, protože figuruje na nepostupovém devátém místě s tříbodovým odstupem na Islanders.

Postupové ambice udržují ottawští Senátoři. Na osmé Islanders vzhlíží s osmibodovou ztrátou, kterou zkusí snížit v domácím klání proti Torontu. Javorové Listy půjdou do utkání povzbuzeni výhrou nad Carolinou, navíc z komfortní čtvrté pozice Západu. Velmi dobrou pozici má i Tampa. Šestí Bolts určitě nebudou chtít připustit překvapení na svůj úkor, to by způsobila domácí ztráta v zápase s Montrealem.

Pittsburgh se musí ohlížet za sebe. Situaci má ve svých rukou, ovšem z šestého místa Východní konference disponuje jen čtyřbodovým náskokem na devátou Floridu, vylepšit se jej pokusí úspěchem na půdě tabulkově lépe postavených Rangers. Kdo situaci pod kontrolou nemá, to je Calgary. Plameny zaostávají z deváté příčky Západu o tři body za Winnipegem, proti třetímu Dallasu tedy ve Scotiabank Saddledome potřebují bodovat.

Vyhoupnout se do čela Západní konference mohou Králové z Los Angeles. McLellanova družina přivítá Vancouver, tým, jenž ve vyřazovací fázi bude chybět. Soubojem dvou nepostupujících celků bude utkání mezi Arizonou a Chicagem. Oba kluby nabraly v posledních dnech slušnou formu. Kojoti nenašli přemožitele ve třech posledních utkáních, Jestřábi ve dvou.

Jako poslední přijdou na řadu Žraloci s Ostrovany. San Jose letos nehraje vůbec dobře, jenom Columbus nasbíral menší počet bodů. Newyorští Islanders potřebuje každý bod, neboť figurují na posledním postupovém osmém místě Východní konference, příštímu soupeři se pokusí uštědřit šestou prohru v řadě.

