Swayman s Bostonem míří k arbitráži. Představy obou stran dělí takřka tři miliony

Požadavky Jeremyho Swaymana se s nabídkami Bostonu Bruins nedokázaly sejít ani vzdáleným kompromisem. Čtyřiadvacetiletý brankář tak míří se svým zaměstnavatelem k arbitráži, která proběhne v neděli. Nezávislý soudce bude muset učinit hodně složité rozhodnutí, ve hře je totiž opravdu spousta peněz.

Podle dostupných informací Boston nabídl svému brankáři kontrakt s ročním platem ve výši dvou milionů dolarů (a tuto částku následně předložil i před slyšením u soudu), což ale Swayman odmítl. Vědom si své důležitosti pro Bruins, přestože je stále pouze dvojkou za Linusem Ullmarkem, totiž požaduje roční plat ve výši 4,8 milionu dolarů. V minulé sezoně měl základ 925 tisíc dolarů a dalších 150 tisíc v možných výkonnostních bonusech.

Svými požadavky se prakticky snaží vyrovnat Ullmarkovi, jenž má smlouvu ještě na dva roky s roční průměrnou gáží ve výši 5 milionů dolarů. Na tyto podmínky však Bruins nechtějí přistoupit, jelikož by se dostali do problémů s platovým stropem.

Boston má momentálně prostor pod stropem 5,4 milionu dolarů. Stále přitom nemá podepsaného dalšího chráněného volného hráče Trenta Frederica (jenž mimochodem nejspíš zamíří rovněž k arbitráži 1. srpna). Frederic si rozhodně bude chtít finančně polepšit a brát víc než 1,15 milionu dolarů, což byl jeho plat v uplynulé sezoně.

Navíc je jasné, že po konci kariéry Patrice Bergerona by chtěli Bruins trošičku posílit útočné řady. V současné chvíli to ale zkrátka není možné, i kvůli požadavkům Swaymana a Frederica.

Jelikož se představy Bruins a Swaymana liší o takřka tři miliony, do hry vstoupí nedělní arbitráž. Je vysoce pravděpodobné, že soudce tuto kauzu vyřeší šalamounsky a stanoví částku někde uprostřed. Znamenalo by to, že by Swayman mohl obdržet jednoletý či dvouletý kontrakt s platem okolo 3,4 milionu dolarů.

Tím by se manévrovací prostor Bruins dost zeštíhlil, ačkoliv by nebyl zcela kritický. Možná i proto se začaly rojit spekulace, že by se Boston mohl poohlédnout po trochu levnější dvojce a Swaymana po podpisu nové smlouvy vyměnit. Bruins totiž potřebují někde ušetřit, aby podepsali Frederica a případně doladili kádr ještě nějakou posilou.

Čím nižší plat tedy Swayman dostane, tím více si bude Don Sweeney mnout ruce. A naopak, čím vyšší plat mu bude přisouzen, tím víc vrásek se objeví na Sweeneyho čele.

