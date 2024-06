Texier se stěhuje do St. Louis, Vancouver podepisuje opory

Zatímco v posledních dnech vše směřovalo směrem k draftu, jehož jedničkou se v noci na sobotu stal Macklin Celebrini, udály se i další zajímavosti. Jednou možná trochu překvapivou výměnu upekli šéfové Columbusu a St. Louis. Z Ohia se stěhuje Alexandre Texier. Vancouver pro změnu podepsal několik svých opor.

Columbus pod vedením Dona Waddella nikterak nelení a dělá vše pro to, aby se odlepil ode dna. Po úspěšném levném podpisu Jegora Činachova, který byl chráněný volný hráč, se nový šéf Blue Jackets rozhodl poslat o dům dál jiného "RFA" Alexandreho Texiera.

Tento čtyřiadvacetiletý Francouz se vrátil do NHL po roce ve Švýcarsku a vylepšil si svá osobní maxima, když vstřelil 12 branek a přidal 18 asistencí. Nebylo to ale úplně to, co by si od něj vedení Blue Jackets představovalo a i Texier pravděpodobně zatoužil po přestupu do lepšího týmu, kde by mohl lépe herně růst.

Waddell se tak domluvil s Dougem Armstrongem ze St. Louis, kterému za Texiera stačilo obětovat pouze volbu ve čtvrtém kole draftu 2025. Texier záhy obratem podepsal smlouvu na dva roky s ročním platem ve výši 2,1 milionu dolarů.

Přestože Waddell touto výměnou nepřinesl Columbusu žádnou významnou protihodnotu, ušetřil přes dva miliony dolarů na hráče, kteří budou mít významnější dopad na hru organizace z Ohia. Kromě řady nepodepsaných hráčů, mezi nimiž jsou například Kirill Marčenko, Alexander Nylander, Jake Bean či Cole Sillinger, se pochopitelně blíží také otevření trhu s volnými hráči.

A na něm chce být Waddell hodně aktivní. Každý milion se bude hodit pro vyztužení kádru v obraně i útoku. Columbus rozhodně nechce prožít další špatnou sezonu a posílení bude klíčové.

Canucks podepisují opory

Patrik Allvin z Vancouveru absolvuje několik poměrně divokých dní. Vedle draftu, na němž půjde vybírat až od třetího kola, protože volbami v prvním a druhém kole nedisponuje, aktivně buduje kádr pro příští sezonu.

Poté, co do Chicaga poslal Ilju Michejeva a Sama Laffertyho (a volbu v druhém kole draftu 2027) za volbu ve čtvrtém kole draftu 2027, aby si uvolnil více prostoru pod platovým stropem k vyjednávání s dalšími hráči, začal podepisovat jednu smlouvu za druhou.

Napřed uzavřel dvouletou smlouvu s Teddym Bluegerem, o čemž už byla řeč. Posléze si pak na tři roky pojistil obránce Tylera Myerse, jenž souhlasil se snížením platu na tři miliony dolarů za rok. A pak dotáhl také důležitý podpis s Dakotou Joshuou.

Tento osmadvacetiletý útočník během základní části prokazoval, že umí nejen hrát do těla a znepříjemňovat soupeřům hru, ale také může být velmi obstojným střelcem. V 63 zápasech zapsal 18 branek a 14 asistencí, což pak podpořil velmi dobrými výkony i v play-off. Ve 13 utkáních dosáhl bilance 4+4, navíc po celou sezonu velmi kvalitně bránil.

Za to si vysloužil od Allvina smlouvu na čtyři roky v celkové hodnotě 13 milionů dolarů. Ročně zatíží rozpočet částkou 3,25 milionu.

Vancouveru v tuto chvíli zbývá podepsat zejména Nikitu Zadorova a Arturse Šilovse. Otázkou je, jestli budou Canucks usilovat o novou smlouvu s Caseym DeSmithem a Ianem Colem. Setrvání Eliase Lindholma pak není pravděpodobné. Allvin nadále disponuje částkou 12 milionů dolarů a pokud Tucker Poolman skončí na listině dlouhodobě zraněných hráčů, zvýší tuto částku o 2,5 milionu dolarů. To je dostatek peněz nejen na podpisy prozatím nepodepsaných opor, ale dá se s tím něco vymyslet i na trhu s volnými hráči.

Další zajímavé podpisy

Edmonton si na další rok pojistil Calvina Pickarda, který by měl krýt záda Stuartovi Skinnerovi. Udělil mu dvouletou smlouvu s ročním platem ve výši jednoho milionu dolarů.

Utah pak rozdal dvě zajímavé smlouvy. Na tři roky v hodnotě tří milionů dolarů (milion za sezonu) si pojistil Liama O'Briena. Obránce Michael Kesselring pak dostal v pátek dvouletý překlenovací kontrakt ve výši 2,8 milionu dolarů. Ročně si přijde na 1,4 milionu a po vypršení smlouvy bude opět chráněným volným hráčem.

