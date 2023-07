Tiše a v ústraní. Veterán s více než 800 starty v NHL oznámil přes podcast konec kariéry

Americký útočník Nate Thompson, který plnil roli asistenta kapitána v Tampě či Montrealu, oficiálně ukončil kariéru. Svůj konec oznámil prostřednictvím podcastu Empty Netters. K rozhodnutí dospěl poté, co v uplynulé sezoně neobdržel smlouvu v NHL a ročník strávil v AHL.

„Už dál hrát nebudu. Končím,“ oznámil Thompson v podcastu Empty Netters. „Zatím jsem to oficiálně nikde neoznámil, takže tohle je ono,“ potěšil moderátory podcastu tím, že získali exkluzivní informaci, kterou vypustili do světa.

Krátké video z tohoto podcastu zveřejnil i na svém Twitteru, kde potvrdil konec své kariéry. „Od svých čtyř let až do osmatřiceti byl hokej mým životem a nejlepším přítelem. Jsem za to nesmírně vděčný, stejně jako za všechny skvělé lidi, které jsem potkal, a za přátelství, která jsem navázal. Všechno dobré musí jednou skončit, takže děkuji všem, kteří mě na této cestě podporovali,“ napsal.

Osmatřicetiletý Thompson nikdy nepatřil k útočným esům. Byl to spíš dříč v tzv. bottom six, tedy defenzivně laděný forvard pro třetí či čtvrtou formaci. Přesto dokázal v NHL odehrát 844 zápasů a dalších 86 startů připsal v play-off. Jako defenzivní útočník nebyl v pozici, kdy by mohl útočně zářit, proto zakončil kariéru s bilancí 65 branek a 99 asistencí v základní části NHL.

From the time I was 4 until 38 hockey has been my life and best friend. I’m beyond grateful and thankful for all the great people I’ve met and friendships I’ve made. All good things must come to an end so thank you to all who supported me along this journey.✌????❤️ pic.twitter.com/38a773D0ko — Nate Thompson (@NateThompson44) July 20, 2023

Svou kariéru na nejvyšší úrovni zahájil v Bostonu, který ho draftoval v šestém kole v roce 2003. Na led NHL nakoukl v sezoně 2006/07 právě v dresu Bruins, pouze však ke čtyřem zápasům. Jinak byl „farmářem“ v Providence, kde ale byl po nějaký čas dokonce kapitánem týmu.

Zlom nastal v roce 2008, kdy se přesunul do New Yorku Islanders a pevně se usadil v NHL. V sezoně 2009/10 byl vyměněn do Tampy, se kterou spojil kariéru až do léta 2014 a v březnu 2013 získal od Steva Yzermana smlouvu na čtyři roky v hodnotě 6,4 milionu dolarů. Pro Thompsona to byla životní smlouva, už nikdy totiž tak dlouhý a hodnotný kontrakt nezískal. Jenže v Tampě nakonec nezůstal, po jednom roce platné smlouvy se stěhoval do Anaheimu.

V roce 2017 uzavřel jako volný hráč dvouletou smlouvu s Ottawou, která jej ale hned během první sezony vytrejdovala do Los Angeles. Z Kings byl v sezoně 2018/19 pro změnu vyměněn do Montrealu a na konci základní části 2019/20 se zase stěhoval do Philadelphie. Své pendlování pak zakončil v sezoně 2020/21, kdy hrál za Winnipeg, a v sezoně 2021/22, kdy se vrátil do Philadelphie.

Drtivou část sezony u Flyers ovšem proseděl na marodce kvůli zranění ramene. To ho omezilo na pouhých 33 zápasů a svým způsobem vzalo i možnost pokračovat v NHL. Stárnoucího defenzivního útočníka, jehož tělo bylo už dost zhuntované, si na trhu s volnými hráči před sezonou 2022/23 nikdo nevšiml. A tak vzal s povděkem možnost hrát alespoň v AHL za Ontario Reign, v jehož dresu naskočil do 32 zápasů (z toho dvou v play-off).

Bronzový medailista z mistrovství světa 2013, kde byl zároveň asistentem kapitána, si po své štaci v nižší zámořské soutěži řekl, že to bylo krásné, ale bylo toho dost. A ve 38 letech rodák z Anchorage ukončil kariéru.

