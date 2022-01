To je snad vtip. Carter Hart je frustrován ztrátou bezpříznakových spoluhráčů

Přestože je celé téma covidu vnímáno ve společnosti velmi citlivě, dalo se čekat, že i v NHL brzo někomu dojde trpělivost. Ve Philadelphii si aktuálně ulevil Carter Hart.

Flyers právě utrpěli čtvrtou porážku v řadě. A upřímně, prohry se San Jose, Los Angeles musely zabolet. Ta poslední s Pittsburghem dvakrát, neboť jde o pensylvánského arcirivala.

„Je to náročné, to jistě,“ ulevil si třiadvacetiletý brankář už po úterním duelu (1:4). „Chlapi jsou pozitivně testováni s naprosto nulovými symptomy. Myslím, že liga musí hledat cestu, jak to změnit. Hrajeme v jednom kuse oslabení nebo se odkládají zápasy. Zní to jako vtip.“

Už před zápasem s Anaheimem přišli Letci o kapitána Claudea Girouxe a elitního beka Ivana Provorova. Kvůli pozitivnímu testu byli staženi uprostřed týmové porady. Nick Seeler a Jackson Cates už na covid listu byli. Čtyři pozitivní hráči ale byli málo na odložení zápasu. Podle slov trenéra Mikea Yea jsou všichni izolovaní zcela bez příznaků. To znamená, že netrpí žádným onemocněním.

Samotný Carter Hart prošel skutečně bizarním martyriem v prosinci. Nejdřív onemocněl, klasickou chřipkou. Pár dnů mu skutečně nebylo dobře. Poté se vrátil do zápasového kolotoče a byl nachytán pozitivním testem na covid. „Měl jsem opravdu minimální příznaky, pokud vůbec nějaké. Bylo to bláznivé...“ řekl při vzpomínce na to období začátkem ledna.

Až na Tylera Bertuzziho jsou všichni hráči NHL na covid očkovaní. K tomu jde ve všech případech o silné, mladé, tvrdě trénované borce. Bez obezity, diabetu (až na výjimky s cukrovkou I. typu, kterou má Max Domi), vysokého tlaku, s nimiž v kombinaci covid zpravidla ubližuje.

Většina pozitivních hokejistů o covidu fakticky neví. Reakce organismu na něj bývá v jejich případě mimořádně rychlá. Pro lehčí variantu omikron, zatěžující hlavně horní cesty dýchací, to platí dvojnásob.

Například zámořská NFL už změkčuje podmínky pro odstavování bezpříznakových pozitivních hráčů. Zkracuje se lhůta izolace, návrat do hry mají víc v rukou týmoví lékaři. Samozřejmě za dodržení lokálních nařízení a pravidel, případně po konzultaci s ligou. Také NHL zkracuje lhůtu z deseti na pět dnů, Provorov ani Giroux ale proti Pittsburghu k dispozici ještě nebyli.

„Je to samozřejmě náročné, jsou to kvalitní hráči,“ krčil rameny trenér Yeo.

