Tohle je kapitán! Dali jsme tomu všechno, jedeme dál, burcuje Staal

Pokud měla být sezona Caroliny Hurricanes zachráněna, Jordan Staal v tom měl pravděpodobně hrát roli. Trenér Rod Brind'Amour to předznamenal už během rozbruslení, kdy svého kapitána pochválil a označil ho za dokonalý vzor. Byla to jen slova, dokud je kapitán Hurricanes neproměnil ve skutečnost, gólem ve třetí třetině odstartoval vítězství 4:1 nad New York Rangers.

"Dneska byl neuvěřitelný," smekl útočník Caroliny Jordan Martinook.

Rangers vedou v sérii hrané na sedm vítězství 3:2, ale tlak se výrazně zvýšil.

"Drápali jsme se zuby nehty," řekl Staal. "Dali jsme do toho všechno a našli jsme způsob, jak vyhrát. Teď to budeme muset udělat znovu. Bojujeme jako o život. Sice fráze, ale pravdivá."

Hurricanes se v pátém utkání nedařilo skoro nic. Neuspěli ve třech přesilových hrách, dovolili gól oslabení obránci Jacobu Troubovi a vytvořili si jen velmi málo nebezpečných šancí.

Pak Staal udělal něco z ničeho, vyletěl ze střídačky, na modré čáře dostal šikovnou přihrávku od obránce Dmitrije Orlova, prohnal se kolem obránce Rangers Bradena Schneidera a kličkou dostal puk za brankáře Igora Šesterkina.

Orlovova přihrávka celou akci odemkla. Skvěle se rozhlédl na modré čáře, zvažoval, že vyhodí puk do pásma a stáhne se na střídačku. Namísto toho však vybídl ke skórování rozjetého Staala.

Tento moment tak klidně mohl otočit celou sérii. Defacto jen třetí třetina. Celkem v ní Hurricanes vstřelili čtyři góly v rozmezí třinácti minut.

"Začalo to všechno Jordanem," řekl Martin Nečas. "Byla to nesmírně chytrá akce, smekám. Věříme v naši šatnu, jdeme zápas od zápasu. Nemyslíme na to, že jsme vyhráli dvakrát v řadě, třikrát v řadě, čtyřikrát v řadě.“

Od chvíle, kdy se Hurricanes ve čtvrtek propadli v sérii na 0:3, je to o přežití. Jen čtyři týmy z 209, které se ocitly v této zoufalé situaci, kdy potřebovaly odvrátit mečbol v sérii hrané na sedm vítězství v play off, to dokázaly.

Není to snadné a vyžaduje to obrovskou dávku statečnosti a odolnosti. To jsou charakteristické znaky Staalovy hry od chvíle, kdy jako osmnáctiletý vstoupil do NHL v sezoně 2006-07.

Tehdy byl velkou hrozbou, která dokázala vstřelit 20 gólů a taky bránit nejlepšího centra soupeřova týmu. Nyní se o dvaceti gólech může pětatřicetiletému útočníkovi, který v této sezoně nastřílel deset branek a v prvních devíti zápasech play off neskóroval, jen zdát. Staal však stále dokáže hrát jako démon.

