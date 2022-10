Tomu se říká pech! Perunoviche čeká kvůli operaci další dlouhá pauza

Svůj debut v nejlepší hokejové lize světa si odbyl před bezmála rokem – 18. listopadu nastoupil k utkání St. Louis proti San Jose a hned si připsal i první asistenci. Jenže nadějně se rozjíždějící kariéru Scotta Perunoviche komplikuje jedno zranění za druhým. A nejinak je tomu před nadcházející sezonou.

V ročníku 2020/21 neodehrál čtyřiadvacetiletý obránce kvůli operaci levého ramene ani jediný zápas. V loňském ročníku se v dresu Blues konečně zapojil do soutěžního utkání. Těch ale nakonec stejně odehrál podstatně méně, než by sám chtěl. Perunovich naskočil do pouhých 26 zápasů včetně sedmi duelů ve vyřazovací části. K nim přidal ještě 17 střetnutí v AHL. Část sezony totiž opět strávil na marodce, tentokrát ho do hry nepustila nutná operace levého zápěstí.

Letos byl mladý Američan v opravdu nadějné pozici. Blues přišli o zadáka Marca Scandellu, který podstoupil operaci, a Perunovich se tak mohl stát pevným článkem sestavy. Jenže na dveře opět zaklepal známý strašák v podobě úrazu. Z nedávného přípravného utkání proti Chicagu musel bek St. Louis odstoupit po hitu z dílny českého útočníka Michala Teplého.

A bohužel se potvrdily ty nejhorší vyhlídky. Je potřeba další chirurgický zákrok. Perunovich má totiž zlomené rameno a celku z Missouri bude podle odhadů chybět hned půl roku. „Je mi ho vážně líto,“ kabonil se hlavní trenér Blues Craig Berube, když se novináři na vážné poranění obránce ptali. „Je to těžké pro něj, je to těžké pro tým… Celé léto tvrdě pracoval a byl připravený se ukázat. Je to opravdu nešťastné.“

Vedení klubu se tak zaměřilo na hledání náhrady z vlastních řad. „Vzhledem ke zraněním Scandelly a Perunoviche, kteří budou mimo hru delší dobu, teď během kempu bedlivě sledujeme několik obránců. Ti budou muset zakročit,“ hlásí Berube.

Hokejisty St. Louis čekají ještě dva přípravné zápasy proti Columbusu a Chicagu. Základní část nové sezony NHL pak odstartují v noci z 15. na 16. října, kdy se na domácím ledě představí právě proti Blue Jackets.

