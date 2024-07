TOP 10 stále volných hráčů v NHL

Trh s volnými hráči v NHL se už dost rozebral. Na angažmá nicméně dál čekají čeští hokejisté v čele s Dominikem Kubalíkem, Jakubem Vránou nebo Filipem Zadinou. A kdo další je stále bez smlouvy?

Kevin LANKINEN (G, 29 let)

Mistr světa z roku 2019 dlouhodobě dokazoval, že je schopný zastat v NHL roli spolehlivé dvojky. Letos v Nashvillu dostal za hvězdným krajanem Juusem Sarosem čuchnout ke 24 utkáním, v nichž měl solidní 90,8% úspěšnost zákroků.

Další volní brankáři: Carter Hart, Antti Raanta, Martin Jones, Ivan Prosvětov...

Justin SCHULTZ (O, 34 let)

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem kdysi ohromil padesátibodovou sezonou, a i když jeho kariéra pomalu míří za zenit, stále je schopný vydatně přispívat k ofenzivě – letos byl se 26 body druhým nejproduktivnějším bekem Seattlu.

Tyson BARRIE (O, 32 let)

Není to tak dávno, co patřil k nejžádanějším obráncům na světě: v dresu Colorada se třikrát přehoupl přes padesátibodovou metu. Jenže... Křivka Barrieho kariéry šla hodně rychle dolů. Přesilovkový specialista letos v Nashvillu zapsal jenom patnáct bodů.

Adam BOQVIST (O, 23 let)

Před šesti lety se stal osmičkou draftu, Boqvistův progres se ale zastavil. Letos v trápícím se Columbusu byl častěji zdravým náhradníkem než členem základní sestavy, zasáhl jenom do 35 utkání (s bilancí 1+9) a Blue Jackets se jeho služeb předčasně vzdali, nedali mu kvalifikační nabídku.

Další volní obránci: Calen Addison, Gustav Lindström, Oliver Kylington, Anthony DeAngelo, Ryan Suter, Mark Giordano, Marco Scandella, Kevin Shattenkirk, John Klingberg, Jakub Zbořil, Jarred Tinordi...

Dominik KUBALÍK (Ú, 28 let)

Je asi jediným typickým kanonýrem, co je stále k mání. Pokud nějaký tým nadále cítí, že by mohl mít problém se střílením branek a v přesilovkách, Kubalík je pro ně ideální variantou. Štace v Ottawě mu nesedla, sebevědomí ale nabral pěti góly na zlatém domácím šampionátu.

Daniel SPRONG (Ú, 27 let)

Nejlepší hokejista nizozemské historie ve dvou ročnících po sobě nasbíral přes čtyřicet bodů. Po přestupu do Detroitu tedy všem pochybovačům dokázal, že jeho loňské výkony v Seattlu nebyly náhodné. I proto by se na trhu mohl dočkat štědré víceleté smlouvy.

Tyler JOHNSON (Ú, 33 let)

Pryč jsou časy, kdy patřil k hvězdám Tampy... Památné zůstávají především jeho výkony z play off 2015, v němž se blýskl třinácti góly a celkem třiadvaceti body. Teď je sice stínem svého někdejšího já, pořád je ale schopný nasbírat okolo třiceti bodů za základní část.

James van RIEMSDYK (Ú, 35 let)

Bývalá dvojka draftu odehrála v NHL přes tisíc zápasů, stále ale čeká na Stanley Cup. Nepovedlo se jí to s Philadelphií, Torontem ani letos s Bostonem. Škoda, pořád se totiž drží v obstojné formě – van Riemsdyk letos nastřádal 38 bodů.

Nick COUSINS (Ú, 30 let)

S góly na rozdíl od výše jmenovaných útočníků zrovna nepomůže, ale... Nejlépe o jeho přínosu pro mužstvo svědčí, že ho samotní hráči NHL zvolili za nejméně oblíbeného soupeře. V anketě tedy skončil i před Bradem Marchandem a Matthewem Tkachukem. Provokuje, rozdává hity, seká, vysmívá se, to je prostě jeho. Všemi těmito vlastnostmi přispěl Floridě k zisku Stanley Cupu.

Max PACIORETTY (Ú, 35 let)

Zdraví. Toť zásadní otázka... Šikula Max Pacioretty toho za poslední čtyři sezony moc nenahrál. Stanley Cup mu ale v jeho úspěšné kariéře stále chybí, takže třeba navzdory zdravotním trablům ještě najde motivaci pokračovat.

Další volní útočníci: Joe Pavelski (pravděpodobný konec kariéry), Mike Hoffman, Filip Zadina, Kyle Okposo, Blake Wheeler, Cal Clutterbuck, Michael McLeod, Kailer Yamamoto, Alexander Nylander, Tanner Pearson, Kevin Labanc, Samuel Blais, Radim Zohorna, Jakub Vrána, Liam Foudy, Colin White...

Share on Google+