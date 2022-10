Tortorellův efekt! Flyers jsou zatím stoprocentní

Kdo to čekal? Dost možná ani nejvěrnější a nejoptimističtější fanoušci Flyers. Jejich tým je po třech zápasech stoprocentní, neztratil ani bod. Přitom se počítalo s pravým opakem. Philadelphia ale zatím ničí předpoklady. Jak dlouho to vydrží?

Dokonalá bilance po prvních třech utkáních? Flyers se to naposledy povedlo v sezoně 2011/12. Aby letitý počin zopakovali, museli dnes v noci vyhrát v extrémně těžkém prostředí na ledě Lightning.

Povedlo se! A parádním stylem! Tortorellova parta prohrávala už o dvě branky, nicméně třemi kusy v řadě vyšachovala Tampu Bay ze hry a připsala si velmi cenné vítězství.

V tomto případě nelze upírat zásluhy právě trenérskému bardovi Johnu Tortorellovi. Už tak slabý tým musí hrát bez Seana Couturiera, Cama Atkinsona a Rasmuse Ristolainena. I přes to válí, soupeře prostě přebojuje.

„Důležitou složkou naší hry se stala agresivita,“ přitakává Scott Laughton. „Loni jsme byli všude pozdě, nešel nám forčeking, v podstatě všude jsme byli druzí. Trenér radši vidí chybu, když vyvinete agresivitu, což je pro hráče důležité. Zatím jsme z toho nadšení!“

To ale krotí právě trenér. „Měli bychom zavřít huby, sklopit hlavy a dál makat,“ řekl nedávno. „Žádné řeči o přestavbě a tak podobně. Musíme vybudovat základy, na kterých se dá stavět. Nic jiného teď nechci.“

Obecně je samozřejmě velmi brzo, ale povedené výsledky mohou dodat více klidu na práci a lepší náladu. Klidně se ale může stát, že Flyers nepadnou na samotné dno, kam je téměř každý před sezonou shazoval.

Jedním z faktorů, které k tomu mohou dopomoct, je znovuzrozený brankář Carter Hart. Jednu dobu byl pomyslnou kanadskou jedničkou, pak ale přišly sezony hrůzy. Na začátku sezony to vypadá, že by to zase mohlo jít.

Čtyřiadvacetiletý borec vypadá jistě, zatím inkasoval šest branek, z toho tři v početní nevýhodě. Naposledy zazářil právě proti Hedmanovi a spol., který utlumil 36 zákroky.

„Potřebujete dobrého gólmana. Carter byl dnes skvělý. Udržel nás v zápase,“ dodal Tortorella.

Další šanci na úspěch budou mít Flyers na ledě Floridy. Povede se?

