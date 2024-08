Trotz se vrací k výměně Askarova: Jakmile to věděla veřejnost, museli jsme jednat

Generální manažer Nashvillu Predators Barry Trotz věděl, že asi bude muset někdy vyměnit brankáře Yaroslava Askarova. Zejména poté, co podepsal osmileté prodloužení smlouvy s Juuse Sarosem. Trotz však nepředpokládal, že k výměně dojde tak brzy.

V pátečním rozhovoru pro list The Tennessean uvedl, že s Askarovem v minulých týdnech soukromě jednal o jeho výměně, ale tým chtěl mít čas na další rozvoj brankáře, než dojde k přestupu.

Když se ale Askarovova žádost o výměnu dostala na veřejnost, Trotz si uvědomil, že k výměně bude muset dojít mnohem dříve, než tým plánoval.

„Když požádal o výměnu, jen tak mezi čtyřma očima, řekl, že bude stále dobrý profesionál,“ řekl Trotz. „Pak vystoupil veřejně a řekl, že by o to farmu a podobně neměl moc zájem.“

To Trotze překvapilo, ale nakonec musel jednat v nejlepším zájmu organizace.

„Mluvili jsme o tom, že budeme spolupracovat a uvidíme, kam se tento proces posune během tréninkového kempu,“ řekl Trotz. „Ale jakmile se to dostalo na veřejnost, museli jsme jednat.“

Trotz řekl, že v té chvíli nechtěl dopustit, aby rozptýlení v podobě nešťastného brankáře stálo v cestě snaze vyhrávat zápasy. „Pakliže ho nevyměníte, vždycky tu bude nějaký šum,“ dodal. „Z toho, co jsme dělali loni, máme opravdu dobrý pocit. Nechtěl jsem, aby se objevilo něco, co by z toho vysálo duši.“

A proč San Jose? Dost možná kvůli častému kontaktu, který tito dva udržují. „Jejich GM a já jsme často v kontaktu,“ potvrdil Trotz. „Pořád se bavíme o tom, co by se dalo udělat s týmem, s tím nebo oním hráčem. Když se pak žádost dostala na veřejnost, vážnost našich rozhovorů se stala o něco reálnější.“

Zatímco San Jose bylo lídrem v diskusích o výměně Askarova, existovaly čtyři další týmy, které se jevily jako vážní kandidáti, plus jeden nebo dva další, které byly spíše druhořadými možnostmi. Ale vzhledem k urychlení časového harmonogramu výměny se Trotz rozhodl pro to, co považoval za férovou dohodu se San Jose.

