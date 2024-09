Štěstí v neštěstí! Zbořilovi se otevřela cesta, Hughes je na dlouhé týdny zraněný

Tohle tvrdý boj o místo v NHL přináší. Tragédie jednoho může být jackpotem pro druhého. Jakub Zbořil podepsal v New Jersey na zkoušku, obrana přitom vypadala jasně postavená. Jenže teď se dlouhodobě zranil Luke Hughes, což Zbořilovi otevírá unikátní možnost si umout místo v prvním týmu.

Očekává se, že Hughes vynechá tréninkový kemp i začátek základní části sezony poté, co si při tréninku poranil levé rameno. Podle oznámení týmu bude chybět šest až osm týdnů. To znamená, že jeho premiéra proběhne někdy na přelomu října a listopadu. Jasné je, že přichází o výlet do Prahy.

Pro Devils i pro jednadvacetiletého hráče je to těžká rána. V minulé sezoně vedl obránce New Jersey v bodování se 47 body v 82 zápasech a skončil třetí v hlasování o Calder Trophy, prohrál s Connorem Bedardem a Brockem Faberem.

Hughes, čtvrtý hráč draftu 2021, je na nejlepší cestě připojit se ke svému bratrovi Jackovi a stát se základním článkem týmu na další roky. Rodák z New Hampshire musí ještě zapracovat na defenzivě, než se stane první volbou pro nejlepší dvojici, v týmu skončil třeba třetí nejhorší s hodnocením -25.

O jeho místo se nyní bude v tréninkovém kempu bojovat, přinejmenším v prvních týdnech. Nový trenér Sheldon Keefe má spoustu možností, ale nejpravděpodobnější je, že Hamiltona doplní jeden z dvojice nově příchozích Brenden Dillon a Brett Pesce.

Tím pádem se otevřou další místečka v obraně. Přesně v to musel doufat obránce Jakub Zbořil, který v New Jersey podepsal právě s nadějí, že se podobná věc stane a bude moct zabojovat o NHL.

Zbořil naposledy na jaře hrál za farmu Columbusu, celé léto pak doufal v nabídku ze zámoří, do Evropy se mu nechtělo. Nakonec se dočkal a může to dopadnout i tím, že se na začátku října postaví k úvodnímu zápasu NHL v Praze proti Buffalu.

