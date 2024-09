Nikolaj Kuljomin usiluje o nevídaný návrat!

Ano, čtete dobře. Osmatřicetiletý rodák z ruského Magnitogorsku podepsal minulý týden zkušební kontrakt s Ottawou, kde v přípravném kempu zabojuje o návrat do NHL, kterou opustil před více jak šesti (!) lety.

Organizace z hlavního kanadského města je pověstná svojí trpělivostí a pečlivostí. Tamní představitelé uvážlivě obracejí každičký vynaložený dolar. Vzhledem k malé skulině (1,1 mil. dolarů) dělící jejich rozpočet od platového stropu a s přihlédnutím k zjevným slabinám, jež tamní soupiska vykazuje, byl příchod nějakého hráče na zkoušku v očekávání.

Ale… Nikolaj Kuljomin?

Řeč je o hráči, který v sezóně 2010-11, kdy hrál za Maple Leafs, nastřílel 30 branek. Ačkoliv se této metě v Torontu a později na Long Islandu v dresu Ostrovanů již nikdy ani nepřiblížil, zámořskou štaci končil v roce 2017-18 s vizitkou útočníka, který dokázal být efektivní na obou stranách kluziště.

Pro představu časové odstupu, Ostrovan Matthew Barzal se tehdy stal držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a obránce Erik Karlsson byl společně s Markem Stonem nejproduktivnějším hráčem Senators.

Kuljomin oněch posledních šest let rovnoměrně rozdělil na hraní v Magnitogorsku a Ufě, působících v ruské KHL. Ve 46 zápasech minulého ročníku zaznamenal 13 branek a 12 asistencí.

Lze pracovat s několik hypotézami, proč Senátoři dospěli k podpisu tohoto veterána.

Kuljominův syn bude v nadcházející sezóně hrát hokej v Ontariu a angažmá v jeho blízkosti by mu tak dávalo smysl. Dave Poulin, jež v Ottawě zaštiťuje hokejové operace, tak může svému někdejšímu svěřenci jednoduše udělat službu. Farmářské mužstvo Senátorů se totiž nachází v Belleville, v městě situovaném mezi Ottawou a Torontem v ontarijské provinční oblasti.

Po nedávném podpisu kontraktu s centrem Nickem Cousinsem zbývá Sens zajistit křídelní prostory, které by v případě zranění některých hráčů mohly komplikovat jejich avizovanou zteč do vyřazovacích bojů. A Nikolaj Kuljomin by pak případně mohl svými zkušenostmi přispět z pozice záložního útočníka.

Přesto, k návratu do NHL má podstatně dál než zadák Calen Addison, který do Ottawy přišel ve stejný den na základě totožného podpisu pod zkušební kontrakt.

Share on Google+