Trouba byl vyhlášen držitelem Mark Messier Leadership Award

Kapitán New Yorku Rangers Jacob Trouba se stal vítězem Ceny Marka Messiera za rok 2024. Ocenění se uděluje hráči, který je příkladem skvělých vůdčích vlastností pro svůj tým na ledě i mimo něj, a který také hraje vedoucí roli ve společnosti kolem sebe.

Vítěze ocenění vybírá legenda, člen Hokejové síně slávy a rovněž bývalý kapitán Rangers Mark Messier. K výběru dochází na základě návrhů pracovníků jednotlivých organizací a celé ligy. V posledních letech získali toto ocenění Steven Stamkos, Anže Kopitar, Patrice Bergeron či Mark Giordano. V roce 2011 se držitelem Mark Messier Leadership Award stal i slovenský obránce Zdeno Chára.

Třicetiletý Trouba, který byl zvolen kapitánem Rangers v minulé sezoně, v ročníku 2023/24 v základní části odehrál 66 zápasů s bilancí 4+12. Momentálně se snaží se svým týmem uspět v play-off v semifinále Východní konference proti Carolině.

Kromě toho, že je vůdcem Jezdců na ledě a v kabině, je hodně aktivní i ve veřejném životě. Mimo jiné se účastní mládežnického hokejového kempu Rangers, během něhož se věnuje dětem ve věku od 6 do 12 let a pořádá tréninky na ledě i mimo něj.

Trouba a jeho manželka Dr. Kelly Tyson-Troubaová založili umělecký program The Trouba Creative Expressions, který nabízí umělecké služby dospělým s epilepsií a záchvaty prostřednictvím nadace Epilepsy Foundation of Metropolitan New York. Prostřednictvím tohoto programu Trouba vytváří také vlastní umělecká díla, která posléze prodává a výtěžek dává právě do této nadace. Tvorba obrazů probíhá tak, že v plné hokejové zbroji pokryté barvou naráží do plátna a obtiskává tak své tělo v hokejovém pohybu.

Trouba rovněž pracuje ve vlastní nadaci The Garden of Dreams Foundation, jež se snaží přinášet příležitosti ke změně života mladým lidem, kteří se potýkají s nemocí, finančními problémy nebo se vyrovnávají se smrtí či zraněním člena rodiny. Na konci minulé sezony předal Trouba stipendium na financování studia práv Isaiahovi Marquez-Greeneovi, který přežil střelbu na základní škole Sandy Hook v Connecticutu v roce 2012 a při tragédii přišel o sestru.

Kromě toho se Trouba zapojil do společné iniciativy NHL a Hráčské asociace NHL „Hockey Fights Cancer“ a spolu se svou matkou Kristy se zúčastnil kampaně společnosti AstraZeneca, ve které nabádá fanoušky, aby se obrátili na své lékaře a nechali se pravidelně vyšetřovat kvůli prevenci proti rakovině.

Ať si tedy o hře kapitána Rangers mohou mnozí myslet cokoliv, jeho vliv a činnost mají na hokejovou i nehokejovou komunitu ohromný dopad. V tom dobrém slova smyslu.

