Souboj o Art Ross Trophy vrcholí a Nikita Kučerov dává najevo, že by prestižní trofej rád podruhé vyhrál. Jednou už se mu to podařilo. V sezóně 2018-19 narušil svým triumfem nadvládu Connora McDavida, o rok později se totéž povedlo Leonu Draisaitlovi. Jinak vyhrál hegemon McDavid bodování za posledních sedm let pětkrát.

Ani letos rozhodně ještě není ze hry, už delší dobu se ale na čele střídá právě tahoun Tampy Bay s Nathanem MacKinnonem. Kučerov v minulém zápase s Anaheimem nebodoval a bez bodu byl také do poslední minuty středečního utkání s Bostonem, kdy si našel možnost skórovat do prázdné branky.

Nešlo o nic neobvyklého, posledních pět tref zaznamenal třicetiletý Rus právě tímto způsobem. Naposledy propálil brankáře 24. února, od té doby ve třinácti utkáních pět gólů do prázdné klece.

Aby nedošlo k omylu, Kučerov je i nadále velmi produktivní. V březnu dokázal ve čtyřech utkáních po sobě zapsat 15 bodů, které rozložil mezi tři trefy (do prázdné) a tucet asistencí. Třeba David Pastrňák letos ještě neměl čtyřbodový zápas, Kučerov za ten jeden březnový týden (15.-22. března) zaznamenal hned tři.

Laciné góly, které byly nedávno vytýkány Alexandru Ovečkinovi, k honbě za trofejemi a milníky patří. Kučerov jich má letos už sedm, nejvíc v NHL. Na stejné cifře je s ním Blake Coleman z Calgary. Celkově nasbíral na gólech do prázdné klece ruský útočník Lightning už 11 bodů (7+4), to je nejvíc v NHL. Nathan MacKinnon 7 (2+5), Connor McDavid 5 (1+4).

Pokud Kučerov přidá ještě bod, vyrovná absolutní rekord Blakea Wheelera, jenž bodoval do prázdné v sezóně 2018-19 dvanáctkrát. Sedm „empty-netters“, jak říkají v zámoří, je rovněž novým Kučerovovým osobákem.

Zkušený Rus se tak posouvá do společnosti svých krajanů. Rekordních devět zásahů do prázdné branky za jednu sezónu zaznamenali v NHL jen Alexandr Ovečkin (2021-22) a Pavel Bure (1999-00). Keith Tkachuk jich stihnul osm (1996-97). Sedmkrát v sezóně trefilo nekrytou bránu několik hráčů včetně Rusů Andreje Svečnikova a Nikity Kučerova.





