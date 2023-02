Upekl se megatrejd! K Medvědům se stěhuje Dmitrij Orlov!

Generální manažeři Bostonu a Washingtonu se o půlnoci postarali o pořádný poprask! Dohodli se na výměně, ve které figuruje dlouholetá ikona obranných řad Capitals. Součástí transakce jsou i další hráči a čtyři draftové pozice. Do dohody je zapojena i Minnesota!

Tohle asi čekal málokdo. Posilování Medvědů sice bylo na spadnutí, ale hovořilo se o úplně jiném obránci. Do Bostonu měl totiž podle posledních informací namířeno Vladislav Gavrikov z Columbusu a prý se čekalo jen na to, až si Bruins udělají místo pod platovým stropem. Události však nabraly rychlý spád a vše je nakonec jinak!

Medvědi se dohodli s Capitals. Kromě již zmíněného Dmitrije Orlova se do týmu k Davidu Pastrňákovi stěhuje i Garnet Hathaway a tým z Original Six obdržel i práva na Andreje Světlakova, který působí v ruském CSKA Moskva.

Cena, kterou musel Boston za tento balíček zaplatit, byla také patřičně vysoká. Capitals obdrželi první kolo draftu letošního roku, třetí kolo draftu 2024 a druhé kolo draftu 2025. Do hlavního města USA zamířil také Craig Smith.

Problém byl ovšem s platovým stropem. Přestože si Capitals ponechali 50 % platu svého bývalého obránce, tak to stále nestačilo. Pomocnou ruku tedy nabídla Minnesota, která pokryje dalších 25 % platu ruské hvězdy. Divočáci za tuto administrativní pomoc získali páté kolo draftu roku 2023.

Ale zpátky k hokejistům. Dmitrij Orlov letos zasáhl do třiačtyřiceti duelů, v nichž získal devatenáct bodů. Medvědi si tedy od tohoto šikuly právem hodně slibují. Své by si měl odehrát i Garnet Hathaway, který disponuje výbornými tělesnými proporcemi. Do metráku mu schází šest kilo a na ledě jej s jeho výškou rozhodně nepřehlédnete. Nutno doplnit, že oběma hráčům dobíhá poslední rok smlouvy. Trojlístek akvizic putujících do Bostonu doplňují práva na Andreje Světlakova. Ten má ještě na další rok podepsáno v KHL.

Washington kromě tří pozic v draftu obdržel Craiga Smitha, kterému také končí kontrakt. Navíc se mu letos bodově příliš nedařilo a jeho kontrakt ve výši 3,1 milionů dolarů za sezonu bránil Medvědům v posilování kádru.

Boston tedy už tak našlapaný kádr ještě více vyztužil. Počínání prvního týmu Východní konference mluví jasně. Úspěch musí přijít okamžitě. Proto vedení přemluvilo své veterány k pokračování v kariéře, aby ještě jednou zvedli nad hlavu Stanley Cup. Vedení sází vše na jednu kartu, jelikož moc dobře ví, že příští sezonu už by to nemuselo vyjít. Kontrakt bude totiž končit Davidu Pastrňákovi a ten si rozhodně platově polepší. A někde se prostě bude muset ušetřit, aby česká hvězda setrvala v dresu Bruins. Taková parta, jakou nyní disponují Medvědi, už se jen tak nesejde.

Capitals se naopak zbavili své stálice v obranném valu výměnou za budoucnost. Washington sice letos ještě v Metropolitní divizi zabojuje o návrat do pozic zajišťující vyřazovací boje, ale vedení si je moc dobře vědomé toho, že je třeba okysličit vzduch. Jádro týmu stárne a bude potřeba získat mladou krev, která v budoucnu opět potáhne Washington.

