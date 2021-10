Už ať je to tu! Stamkos se těší na řežby s Floridou

Takhle si asi Tampa Bay vstup do sezony nepředstavovala. Lekci jí uštědřil Pittsburgh, který tím překazil oslavy k události vyvěšení banneru k zisku Stanley Cupu. Steven Stamkos, kapitán týmu, je však připraven otočit list. Moc se těší nejen na olympiádu, kam by pochopitelně chtěl jet, ale také na pokračující rivalitu s Floridou.

Je fakt, že když se v souvislosti s NHL řekne rivalita, na mysl vyskočí souboje mezi Torontem a Bostonem, Rangers a Islanders či Calgary a Edmontonem. Floridské derby napadne málokoho, nicméně v posledních letech se mu dostává větší pozornosti než dřív.

„Pro celý stát je to super,” povídal pro ligový podcast Stamkos. „Mohli jsme to vidět loni. V play off jsme proti sobě vytvořili nevraživost. V základní části je to takové nijaké, ale až v play off poznáte, jak moc toho druhého nemáte rádi. Přišlo mi, že dřív byla rivalita mezi námi a Panthers tvořena uměle. Nikdy jsem je ale jako rivala nebral. Až do loňského play off.”

Důvod, proč rivalitu necítil, je jasný. Florida dlouhé roky patřila do průměru či ligového suterénu. Až v posledních letech se jí začalo dařit a loni patřila k nejlepším týmům vůbec.

Ve vyřazovací části však Panteři narazili na perfektně připravené Blesky. Byla to úchvatná série, kterou analytik TNT Keith Jones označil jako tu nejlepší, kterou v uplynulé sezoně viděl.

Rivalita se přesunula i do přípravných zápasů. Tyhle dva týmy se minulý týden střetly třikrát v řadě a bylo vidět, že i přes to, že to byla příprava, tvrdost nechyběla.

„Nechci tvrdit, že se navzájem nesnášíme, ale něco je tam cítit,” pokračoval kapitán Blesků. „Patří mezi kandidáty na titul, víme to. Oni ví to samé o nás. Mají našlapanou sestavu, kterou v létě vhodně okysličili. Budou velkou překážkou.”

Co se překážek týče, o nich ví Stamkos své. Mluvíme pochopitelně o jeho těle. Když je zdravý, je naprosto vynikající, avšak na marodce je více, než by chtěl. V létě dokonce prozradil, že před startem vyřazovacích bojů podstoupil menší operaci pravého kolena.

Kanadský střelec pochopitelně doufá, že tělo vydrží co nejvíc. A hlavně v období, kdy přijde olympiáda, kam by pochopitelně moc rád jel a kde by doplnil svou zlatou sbírku. Na svém kontě má totiž Stanley Cup, prvenství z mistrovství světa juniorů i ze Světového poháru.

„Zlato z olympiády je můj cíl. Naše soupiska je fakt našlapaná,” dodal.

