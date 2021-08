V Bostonu řeší náhradu za Krejčího. Šanci dostane Coyle

Odchod Davida Krejčího domů do Olomouce čekal málokdo. A už vůbec ne vedení Bruins. To teď řeší velký oříšek, jenž způsobil právě český centr. Na jeho pozici totiž rázem vzniklo volné místo, které je potřeba zaplnit. Podle trenéra Bostonu Bruce Cassidyho budou Medvědi vybírat z vlastních řad. Šanci dostane Charlie Coyle.

Pozice ve středu útoku přitom byla něčím, co žádný trenér Bostonu za posledních dvanáct let nemusel řešit. Dvojice Bergeron – Krejčí byla stálicí, na kterou se mohli Bruins vždy spolehnout. Nyní je ale Krejčí pryč.

„Očividnou volbou je Charlie Coyle,“ řekl o pozici druhého centra Cassidy. „S našim týmem se zná nejlíp. A já s ním také. Kromě toho s Charliem v uplynulé sezoně už hráli Hall i Smith. Pokud Charlie přinese alespoň něco z toho, co předváděl David, budeme spokojení.“

Očekávání jsou před Coylem opravdu velká. Zvláště po poslední sezoně, která z jeho pohledu nebyla nejpovedenější. V roce 2019 podepsal kontrakt na 5,25 milionu ročně, ovšem ve zkrácené sezoně se bodově prosadil pouze šestnáctkrát.

Pokud to nepůjde s Coylem, na šanci čeká dvaadvacetiletý Jack Studnicka, který letos nakoukl do dvaceti zápasů NHL.

„Jak se do týmu hodí? No to uvidíme podle toho, jak bude růst,“ pokrčil rameny Cassidy. „Letos toho moc neodehrál. Zmeškal nějaké zápasy kvůli koronaviru. Teď ale vypadá větší a připravenější na to, aby zabojoval o lepší místo v sestavě.“

Kromě Coylea a Studnicky na šanci budou čekat také další. Bruins si totiž přivedli hned tři nové posily. S bostonskou organizací podepsali jako volní hráči Erik Haula, Nick Foligno a Tomáš Nosek.

„Na centru budeme v pohodě,“ uklidňuje Cassidy. „Hovořil jsem s trenéry všech nově příchozích. A slyšel jsem jen samou chválu, jsou to poctiví defenzivní borci. Sice jsme přišli o Davida, ale myslím si, že jsme přivedli dostatek hráčů na to, abychom tu díru zacelili.“

První útok má rezervovaný Bergeron, o tom není sporu. Ale co bude dál, to je otázkou. Žádný hráč z výše jmenovaných zatím Krejčího úrovně nedosahuje, Bruins tak musí doufat, že si nového šikulu vypěstují sami.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+