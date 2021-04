V Bostonu se bojí o Raskovo zdraví. Přivedou posilu do brankoviště?

Poslední dobou se v NHL řeší situace v jednotlivých brankovištích. Spekulovalo se například o Washingtonu či Carolině, svou dvojku už sehnali třeba v Coloradu. Nyní se objevila informace, že nějakého gólmana údajně shání i Boston Bruins.

Důvod je jednoduchý. V Bostonu se bojí o zdravotní stav jedničky Tuukky Raska. Ten je sice nyní zdravý, alespoň v rámci možností, nicméně Bruins se obávají scénáře, ve kterém by se zranění vrátilo v ještě horším rozsahu.

Jeden z webů o Bostonu Bruins tak potvrzuje, že pozice v brankovišti mezi nejvyššími činovníky Bostonu rozhodně vzbuzuje pozornost.

„Bylo mi řečeno, že Raskovo zdraví je pro Bruins velkou starostí,“ potvrdil jeden ze zdrojů webu bostonhockeynow.com. „Pokud by se něco přihodilo, tak tam mají Haláka. A taky jsou spokojení s tím, co zatím ukázal Vladař. Ale co když půjde Halákova forma dolů? Nebo se dokonce zraní? Nějaké zdravotní problémy už měl. Mít v týmu dalšího brankáře by rozhodně neuškodilo.“

Rask v posledních dnech chyběl v šesti zápasech, údajně kvůli problémům se zády. Do hry se vrátil 25. března, kdy na ledě Islanders odchytal jednu třetinu, pak ale odstoupil.

„Nemyslím si, že jejich zájem o gólmana vyjadřuje nedůvěru v Haláka, ale co když se opravdu zraní, nebo bude mít špatnou formu? Bruins potom mají jenom dva nezkušené borce – Vladaře se Swaymanem,“ dodal ještě onen zdroj.

Bruins byli i před touto sezonou považováni za jednoho z favoritů na Stanley Cup, nicméně tato očekávání zatím nenaplňují. Vypadá to, že se do play off nakonec dostanou díky nevyrovnaným výsledkům Flyers a Rangers.

Největším problémem je střílení gólů, také proto je pro Boston po posílení defenzivy největší prioritou další útočník.

Boston ale ví, že jeho okno se pomalu zavírá, a tak musí vyhrávat teď a tady. Proto si žádný risk s gólmany nemůže dovolit.

