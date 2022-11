V Calgary se mu zatím nedaří. Umím hrát lépe, než ukazuju, ví Huberdeau

Calgary Flames v úvodních týdnech nové sezony nezáří, ale zároveň se nejedná o žádnou tragédii. Podobné hodnocení se snáší také na adresu Jonathana Huberdeaua, který je však sám k sobě mnohem kritičtější. Očekává od sebe totiž mnohem víc, než co předvádí.

Kroky Calgary během letní pauzy mnohé mohly překvapit. Plameny neudržely Johnnyho Gaudreaua, který odešel do Columbusu a následně přišla velká výměna, v jejímž rámci odešel Matthew Tkachuk. Protihodnota ovšem byla více než parádní – do kanadského týmu přišel vedle MacKenzieho Weegara i Jonathan Huberdeau, jenž v srpnu podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 84 milionů dolarů a rázem se stal tváří organizace.

Jenže zatímco Tkachuk na Floridě čaruje a rozhodně navázal na své výkony z minulé sezony, Huberdeau je pouhým stínem svého já z dob v dresu Panthers. V minulém ročníku dokázal v 80 zápasech posbírat neskutečných 115 kanadských bodů za 30 gólů a 85 asistencí, nyní je to naopak v produktivitě prozatím slabší průměr.

Start do sezony přitom neměl vůbec špatný. V prvních čtyřech zápasech držel průměr bodu na zápas a Calgary i díky tomu vyhrálo hned třikrát. V dalších pěti duelech však přidal pouze jeden bodík za gól proti Pittsburghu a třikrát v řadě vyšel bodově naprázdno. To je něco, co z minulé sezony vůbec nezná.

„Mám před sebou ještě hodně práce,“ je si vědom devětadvacetiletý útočník. „Není to pro mě na začátku sezony snadné. Jsem mnohem lepší, než ukazuju. Ještě jste neviděli, co umím. Zatím se sebou nejsem vůbec spokojený,“ kritizuje Huberdeau své výkony.

Přestože lodivod Calgary Darryl Sutter hru Huberdeaua často chválil, v posledních dnech svého svěřence trochu popíchl, když uvedl, že musí na ledě zrychlit. „V tom má pravdu,“ poznamenal Huberdeau. „Trochu moc přemýšlím a nehýbu se tolik jako v minulé sezoně. Musím s tím začít. A to co nejdříve. Taky se potřebuju uvolnit a hrát svou hru. Vím, že jsem dobrý hráč a musím se vrátit k základům.“

Ze slov Huberdeaua je patrné, že se necítí úplně komfortně. Ne snad, že by se mu v Calgary nelíbilo. Je si ale vědom, že Flames na něm chtějí postavit budoucnost. Tato pozice ve zcela novém prostředí, po deseti sezonách na Floridě, kde to znal jako své boty a byl s parťáky sehraný, jej trochu svazuje.

Faktem také je, že Calgary hraje trochu odlišným stylem. Zatímco na Floridě se sázelo na ofenzivu a Panthers v minulé sezoně nasázeli 340 branek, Flames se snaží vycházet z dobré defenzivy.

„Loni jsme vyhráli spoustu zápasů 6:5. V takovou chvíli jako jednotlivec nějaké body posbíráte, ale tady je to jiné. Herní systém je tu nastaven, že chtějí hrát dobře v defenzivě. Je to rozdíl. Ale myslím, že se do toho potřebuju jen dostat. Takhle se totiž vyhrávají série v play off,“ dodal Huberdeau.

Další příležitost k tomu, aby se v produktivitě více prosadil, dostane Huberdeau v sobotu, kdy Calgary na svém ledě přivítá New Jersey. Inspirovat se může například u Nazema Kadriho, jenž přišel do týmu rovněž během léta. Bývalý hráč Colorada zatím v devíti zápasech nastřílel pět branek a přidal stejný počet asistencí. Ukazuje tím, že když hokejista předvádí svou hru, je schopný zářit i v defenzivnějším celku.

Ostatně, přesně to chce Calgary i po Huberdeauovi...

