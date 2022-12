V noci na středu se odehraje devět utkání. Dostanou se Devils do čela ligy?

NHL nabídne opět velmi pestrý program, do akce půjde v noci z úterka na středu hned osmnáct celků. Devils se snaží osamostatnit na první pozici, naopak Anaheim by rád udělal důležitý krok k odlepení ze dna tabulky. První zápasy noci startují už v jednu hodinu ranní, poslední zápasy jsou naplánovány na čtvrtou ráno.

Jedním z prvních zápasů noci bude souboj mezi New Jersey a Chicagem. Ďáblům se úvod ročníku velmi podařil, společně s Bostonem jsou nejlepším celkem ligy. Ani v posledních zápasech si Devils nevedli špatně, zvítězili nad Philadelphií, Rangers, Capitals či Sabres. Nad jejich síly byli jen Predátoři z Nashvillu. Bodovou produktivitu celku táhne Jack Hughes, který je zároveň i nejlepším střelcem. Na straně Chicaga bodově dominují Patrick Kane a Max Domi.

V jedu ráno začne i zápas mezi Ottawou a LA Kings. Ottawa se nachází ve spodních patrech ligové tabulky, naopak Králům se poměrně daří a pohybují se kolem desáté pozice. Senátoři v posledních zápasech zabojovali, z pěti utkání na svou stranu překlopili hned čtyři. Bodově září kapitán Brady Tkachuk a mladičký Tim Stützle, dobře se v novém dresu předvádí i Giroux a DeBrincat. Los Angeles naopak tři z posledních pěti utkání prohrálo. Tyto dva celky už proti sobě v aktuální sezoně jednou stály. První vzájemné měření sil v letošním ročníku dopadlo lépe pro Ottawu, která svého soupeře udolala po prodloužení.

V jednu hodinu ráno je na programu divizní souboj mezi Penguins a Blue Jackets. Tučňáci jsou v tabulce Metropolitní divize na čtvrté pozici, bodově září trojice Crosby, Guentzel, Malkin. Columbus je poslední, a to nejen v divizi, ale i v celé Východní konferenci. Modrokabátníci se potýkají s poměrně velkou marodkou, již delší dobu chybí Bean, Boqvist, Voráček či Werenski. Tyto dva celky se již v aktuální sezoně potkaly, koncem října uspěli v Columbusu Tučňáci.

Ve stejný čas začíná i souboj mezi Tampou a Detroitem. Půjde o velmi zajímavé měření sil mezi sousedy v tabulce Atlantické divize. Za Rudá křídla aktuálně válí česká dvojice Dominik Kubalík, Filip Hronek, kteří doplňují Dylana Larkina v čele klubové produktivity. Naopak delší dobu je mimo Filip Zadina. V modrobílém dresu Blesků válí především Nikita Kučerov.

New York Islanders v půl druhé přivítají St. Louis. Ostrovanům se letos mimořádně daří, v našlapané Východní konferenci se aktuálně nachází na páté pozici a v jejich dresu září Matt Barzal či Brock Nelson. St. Louis se po pomalejším startu dostávali do tempa, nyní se jim čtyři zápasy v řadě nepodařily a na Západě jim patří 12. pozice.

Ve dvě hodiny ráno se do akce dostanou Jets, kteří doma přivítají Floridu. Winnipeg je průběžně na čtvrtém místě v Západní konferenci, tahounem celku je Josh Morrisey. Naopak Panteři jsou až desátí v konferenci Východní, v jejich dresu září především Matthew Tkachuk, který posbíral 34 kanadských bodů.

Dallas přivítá v půl třetí ráno Toronto. Neskutečně se zatím projevuje Jason Robertson, který je aktuálně třetím nejproduktivnějším hráčem ligy, zároveň je nejlepším ostrostřelcem. Z jeho produktivity těží i Dallas, který je na Západě třetí. Výborně ho doplňují i Hintz a Pavelski. Toronto je na tom velmi podobně, na Vchodě je také třetí, Maple Leafs zase táhnou Marner a spol.

Anaheim přivítá Carolinu. Ducks by rádi přerušili nepříjemnou sérii porážek, zatím se však nezadařilo, no a proti Canes to také nebude nejjednodušší. Hurikáni se totiž nachází na čtvrté pozici ve Východní konferenci a aktuálně se jsou v dobrém rozpoložení, když vyhráli poslední čtyři zápasy.

Poslední zápas noci nabídne Seattle s Montrealem. Krakeni jsou letos ve výborné formě, navíc i poslední zápasy jim vychází. Z osmi utkání padli pouze s Floridou. Naopak Montreal je ve Východní konferenci na 11. pozici, poslední dva zápasy jim nevyšly podle představ, s Edmontonem Canadiens padli 5:3, po divoké přestřelce se neradovali ani na ledě Canucks.

