V tátových stopách, zpět za Louem. Parise potvrdil, že bude hrát za Ostrovany

Z Minnesoty na Long Island, přesně po takové ose putoval v roce 1975 jistý J.P. Parisé. Frankofonní Kanaďan, co platil za ikonu North Stars. Teď se po stejné trase přesune také jeho americký syn. A to po hořkém konci u Wild. Už ve chvíli, kdy se objevily první zprávy o jeho vyplacení, se začalo mluvit o tom, že se Zach Parise rozhodne právě pro Ostrovany. Později probleskly spekulace, že se skutečně s newyorským klubem domluvil. Teď sám hráč dohodu potvrdil.

Na Pariseho krok se dá dívat všelijak.

Můžete zvolit onu rodinnou optiku, nebo třeba vypíchnout znovushledání zkušeného útočníka s generálním manažerem Louem Lamoriellem. Znají se dokonale, to Parise dotáhl v roce 2012 jako kapitán New Jersey do finále Stanley Cupu.

Také můžete druhý přestup v kariéře nevysokého levého křídla pojmenovat jako "Od Divočiny k Ďáblům." A nejde jen o to, že onen kádr Devils, co si před devíti lety zahrál o hokejový grál, skládal právě Lamoriello.

Jsou tu také další postavy, co se s Parisem kdysi potkaly v New Jersey. Řeč je samozřejmě o Andym Greenem a Travisi Zajacovi. Čtyřlístek svým způsobem doplňuje Kyle Palmieri, byť ten za Ďábly válel už v dobách, kdy Lamoriello i Parise hledali štěstí jinde.

Jisté je to, že sedmatřicetiletý mazák v sobě stále má ohromnou touhu vyhrávat. A konečně získat Stanley Cup. Těžko nesl, když se v minulé sezoně stal v Minny zdravým náhradníkem. "Bezmocně sledovat spoluhráče z tribuny? Brutální pocit," přiznal na rovinu.

Ač se s Wild loučil neslavně, tedy vyplacením z posledních čtyř let své lukrativní smlouvy, na ledě zanechal dobrý dojem. Minnesota totiž dala Parisemu šanci ve vyřazovacích bojích a on zaujal dvěma góly ve čtyřech partiích. Přihodil i jednu asistenci.

Ano, stříbrný olympionik z Vancouveru už rozhodně není dominantním borcem, co sází 40 gólů ročně. Přece jen ale pořád má co nabídnout a ve správné roli se může osvědčit. Pomoci mu k tomu mají staří známí a možná i motivace spojená s otcovou památkou.

J.P. na Long Islandu prožil ve společnosti Denise Potvina, Bryana Trottiera a další hvězd dobré časy. Už pět let se o něm ale píše jen v minulém čase. Dá se tak tušit, že pro Zacha je podpis s Ostrovany emotivní záležitostí.

Zatím není jasné, za jakých podmínek bude hrát. Lamoriello dosud kontrakt oficiálně nenahlásil NHL, Parise o výši a délce paktu mlčí. Vzhledem k jeho věku i tomu, že má vyděláno a další peníze mu tečou od Divočiny, půjde pravděpodobně o skromnou smlouvu.

Ostatně Isles jsou v tuto chvíli dva miliony dolarů nad platovým stropem, takže rozhazovat rozhodně nemohli.

Bude se Parisemu na nové adrese dařit a zařadí se k oblíbencům elitního kouče Barryho Trotze? Pokud ano, hravě by mohl překonat zisk 18 bodů z neveselého ročníku 2020/2021.

