Vážné zranění po faulu kolenem. Winnipeg přišel na dva měsíce o nejlepšího střelce

Na srážku s Ryanem Stromem ze zápasu proti Anaheimu Kyle Connor asi jen tak nezapomene. Střet s kolenem protihráče odnesl nejlepší střelec Winnipegu tím nejhorším možným způsobem. Mimo hru bude totiž až dva měsíce, což je pro ofenzivu Tryskáčů obrovská ztráta.

Byť nebylo vedením Winnipegu sděleno konkrétně, co sedmadvacetiletého útočníka trápí (oficiálně se jedná o zranění v dolní polovině těla), bude se jednat pravděpodobně o problém s vazy v pravém koleni.

V nedělním utkání s Anaheimem se Connor na začátku druhé třetiny dostával mezi kruhy do zakončení a měl pravou nohu nataženou kvůli pohybu při stočení těla směrem k brance. V tu chvíli mu do kolene vjel svým kolenem Ryan Strome a noha Connora se nepřirozeným způsobem prohnula.

https://www.youtube.com/watch?v=TPZow5phhEA

Pro oba hokejisty v tu chvíli utkání skončilo. Zatímco Strome byl vyloučen za faul kolenem do konce utkání, Connor nemohl zatížit svou pravou nohu. Z ledu mu museli pomoci spoluhráči a nastaly oprávněné obavy o to, jak vážné toto zranění nakonec bude.

S vyřčením ortelu si vedení Jets dalo poměrně dlouho na čas. Důvod ale byl jednoduchý, Connor cestoval až z Kalifornie a doktoři ve Winnipegu měli výsledky vyšetření až ve středu. V noci na čtvrtek pak bylo jasno – Kyle Connor kvůli zranění v dolní polovině těla vynechá šest až osm týdnů.

„Je to elitní hráč, elitní střelec,“ soukal ze sebe trenér Winnipegu Rick Bowness, když byl dotázán, jak těžké bude Connora v sestavě nahradit. Přeci jen, rodák z Michiganu je nejlepším střelcem týmu se 17 brankami. Druhý v pořadí je Mark Scheifele s jedenácti zářezy, přičemž si výrazně pomohl v noci na čtvrtek proti Los Angeles.

„Nežádáme po nikom, aby byl Kylem Connorem. To není realistické,“ uvedl Bowness k hráči, který v pěti sezonách nastřílel přes 30 branek a v sezoně 2021/22 jich nasázel dokonce 47. „To, co požadujeme, je, aby naši hráči zajistili, že každý zápas, každé střídání a každou třetinu budou tou nejlepší verzí sebe sama,“ upozornil.

„Kyla Connora nelze nahradit. Myslíte, že někdo skočí na led a zvládne to? To je naprosto nereálné. Ale určitě je v naší moci to, aby každý hráč ze sebe vydával během každého střídání to nejlepší a od toho se odrazíme,“ dodal.

Jets prozatím bez Connora odehráli dva zápasy. Na ledě San Jose překvapivě prohráli 1:2, naopak proti Los Angeles dokázali po skvělém výkonu trojice Ehlers – Scheifele – Vilardi zvítězit 5:2. Jak to ale půjde dál? To je bez jednoho z nejlepších střelců této sezony těžké predikovat.

