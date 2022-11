Vejmelka maže soupeře! Je nedoceněný, smlouvu si zasloužil, smeká Rosen

Už když v roce 2011 přiletěl do Česka kvůli duelu newyorských Rangers a pražské Sparty, byl ve svém oboru machrem. O kom je řeč? O Danu Rosenovi, jednom z nejlepších hokejových novinářů světa. A právě on teď velebí Karla Vejmelku a upozorňuje na to, že je tím nejméně doceňovaným brankářem v NHL. Do svého týmu složeného z borců, kterým se nedostává dostatečné pozornosti, respektu a uznání, Rosen zařadil Vejmelku ve středu, třebíčský rodák následně suverénním způsobem potvrdil, že šlo o oprávněnou volbu.

Před tátou Karlem, který se vydal na skok do Severní Ameriky, se český gólman vyznamenal.

Šestatřiceti zákroky zkrotil Hurikány z Caroliny, včetně kamaráda Martina Nečase. Byl bezchybný a André Tourigny, kouč arizonských Kojotů, Vejmelku velebil: "Předvedl neuvěřitelný výkon." Šestadvacetiletému "kasaři" vynesl druhou nulu sezony a v NHL už celkově třetí.

"Cítím se s každým utkáním lépe. Obzvlášť když skončí čistým kontem," lebedil si Vejmelka, poté co vymazal jeden z nejlepších mančaftů zámořské soutěže. "Jsem rád, když na mě jde hodně střel, soustředím se na každičký zákrok," dodal.

Rosen jeho kariéru shrnuje velmi výstižně: "Před rokem se vydal za moře, aby se popral o místo v AHL. Teď mu běží první rok ze tříleté smlouvy, kterou si bez debat zasloužil." Vejmelka zkrátka daleko předčil očekávání, žije svou hokejovou pohádku.

Jistě, inkasovat večer co večer v průměru přes tři branky není to, po čem jakýkoliv maskovaný muž touží, ale průměr obdržených gólů je ta poslední statistika, podle které byste měli Vejmelku hodnotit. A nemá cenu se dívat ani do kolonky porážek.

Jeho umění skvěle dokládá úspěšnost zákroků – tu vyšrouboval na 91,6 procenta, což působí u Desert Dogs až zázračně. Ještě lepším lakmusovým papírkem je počet gólů, kterým zabránil oproti prakticky dokonale přesným analytickým modelům.

V tomto ohledu je v celé lize Vejmelka pátý!

"Pokaždé, když se postaví do brány, může se Arizona spolehnout, že odvede výkon hodný brankáře NHL," oceňuje Rosen sympaťáka chytajícího v obráceném gardu. A neměl by zůstat sám, před Vejmelkou se sluší smeknout a dodat hlasité "BRAVO".

