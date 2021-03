Vítězná Tampa Bay! Velkolepý obrat zařídil Pan Neúnavný

Po prvních 23 minutách hry to vypadalo, že jsou hosté z Tampy zralí na ručník. Prohrávali 0:3, navíc výkon, který byl daleko od požadovaného standardu. Pak ale Chicago začalo dělat něco, co se proti Tampě nevyplácí. Faulovat. I díky čtyřem přesilovkovým brankám Lightning dokázali vyhrát a cenné dva body uzmout pro sebe.

Když se Tampě nedaří, má obvykle trenér Jon Cooper v záloze jeden plán. Dát více prostoru Yannimu Gourdeovi. Devětadvacetiletý útočník strávil na ledě hodně času i včera večer a svou neutuchající energií nezklamal. Navíc byl i nadmíru produktivní, jelikož zazářil čtyřmi body.

„Nevím, kde se v něm ta energie bere,“ kroutí hlavou jeho spoluhráč Alex Killorn. „Z lavičky na něj musíme křičet, aby šel konečně střídat, protože jinak by asi odehrál celý zápas. Dneska dal dva góly, ale také vybojoval hodně puků a celkově byl velkým přínosem.“

Gourde vstřelil oba góly ve druhé třetině. Ten druhý byl dokonce vítězný. Tampa totiž po třetím obdrženém gólu otočila kormidlo zápasu a do poslední periody šla s vedením 4:3.

„Yanni se nikdy nezastaví. A hlavně se nikdy nevzdává,“ vyjmenovával Gourdeho přednosti Cooper. „Celou dobu tvrdě maká, v posledním roce se neskutečně zlepšil. Dnes za to byl odměněn. Je to něco, co vidím vždycky rád.“

K obratu zavelel Ondřej Palát, jenž vstřelil už svůj desátý gól v sezoně. Hned sedm z nich bylo z přesilovky.

Za pouhých 23 sekund už to bylo jenom o jeden gól, když se prosadil právě Gourde. A když za tři a půl minuty poté překonal Lankinena Hedman, Chicago vědělo, že je zle. Tampa ve třetí třetině ještě přidala dvě branky, u obou asistoval Gourde.

„Je potřeba ocenit, že jsme se do zápasu dokázali vrátit po tak strašné první třetině,“ řekla samotná hvězda večera Yanni Gourde. „A jsem rád, že jsem ukázal svou hru. Bojovat, makat a namotivovat k tomu i mé spoluhráče.“

Tampa má po 23 odehraných zápasech na kontě 36 bodů. Úctyhodný počin potvrzuje i fakt, že jde o nejlepší start do sezony v historii Lightning.

A jsou to právě těsné zápasy a parádní obraty, které z velkých týmů dělají týmy vítězné. Tampa je na nejlepší cestě k obhajobě titulu.

