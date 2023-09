Vše jde podle plánu, raduje se operovaný Mangiapane. Problémy z minulé sezony by se vrátit neměly

Konec Flames v základní části NHL byl pro všechny tamní fanoušky i členy organizace velkým zklamáním. Jedním z těch, kdo ovšem z brzkého konce mohl těžit, byl Andrew Mangiapane. Kanadský útočník krátce po konci základní části skončil v nemocnici, aby se podrobil operaci ramene, které ho dlouhodobě trápilo. A nyní hlásí, že je připravený naskočit už do tréninkového kempu.

Tréninkový kemp NHL se nezadržitelně blíží a z tábora Calgary doputovala k fanouškům Flames jedna velmi dobrá zpráva. Sedmadvacetiletý Andrew Mangiapane start přípravy na novou sezonu, která odstartuje 10. října, nezmešká. Jeho operované rameno je totiž v dobré kondici.

„Musím ještě dostat povolení k fyzickému kontaktu a podobně, ale pokud jde o led, tak střílím, přihrávám, trénuji i posiluji jako obvykle,“ cituje Mangiapaneho oficiální web NHL. „Pořád sice musím být v kontaktu s fyzioterapeutem a (rameno) posílit, ale vypadá to dobře. Všechno jde podle plánu. Lékařský tým i chirurg říkají, že to vypadá skvěle,“ těší jej.

Mangiapane má radost především z toho, že se konečně cítí stoprocentně zdravý a připravený na zápasovou zátěž. Minulá sezona totiž pro něho nebyla jednoduchá. Dle vlastních slov se totiž zranil už po pár zápasech a měl v průběhu celého ročníku i problémy s bolestmi. Přesto nevynechal ani jeden zápas, což je obdivuhodné.

„Bylo to trochu zvláštní zranění. Ve skutečnosti jsem si nemyslel, že by se dělo něco příliš vážného, ale stalo se to strašně brzy a celou sezonu mě to zkrátka štvalo. Některé zápasy byly horší než jiné,“ připustil, že se obtíže objevovaly nárazově.

Že jej zranění ramene limitovalo, se dá vyčíst z jeho statistik. Zatímco v sezoně 2021/22 v 82 zápasech nasázel 35 branek a přidal 20 asistencí, v uplynulém ročníku se nemohl tolik přetlačovat před brankou ani se tolik opřít do puku a výsledkem bylo jen 17 gólů, ke kterým přidal 26 přihrávek.

Pro nadcházející sezonu tak má jednoznačný cíl - opět patřit ke kvalitním střelcům a alespoň dorovnat čísla ze sezony 21/22. „Nevidím žádný důvod, proč bych se nemohl ke staré formě vrátit, nebo být ještě lepší. Myslím, že bude stačit, když půjdu na led a budu hrát svou hru. Když budu houževnatý a pracovitý, příležitosti ke skórování a góly přijdou,“ dodal.

