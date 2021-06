Výborně chytající Carey Price poslal Matthewse a spol. na dovolenou. Je prostě excelentní, říká kouč

Málokdo asi čekal, že se Montreal proti favorizovanému Torontu za stavu 1:3 na zápasy zvedne. Stalo se! Hokejisté Canadiens zvládli dvakrát za sebou lépe prodloužení a v rozhodujícím utkání dlouho drželi ofenzivně laděné Toronto na nule. Na senzačním obratu Montrealu měl největší podíl muž jménem Carey Price.

Po vyřazení Toronta slyšel slova chvály všude okolo. „Mít za sebou takového brankáře, to je radost. Carey nám dodává obrovské sebevědomí, zvlášť v zápasech, ve kterých jde o hodně,“ pronesl na adresu svého kolegy útočník Brendan Gallagher.

Taková vyjádření jsou rozhodně na místě. I nejlepší střelec základní části NHL Auston Matthews si na jedničce Montrealu vylámal zuby. Za celou sérii vyslal na velezkušeného gólmana neuvěřitelných 35 střel. Price od něj inkasoval pouze jednou.

Nejzářivější moment série předvedl Price ve třetím utkání za stavu 1:1 na zápasy. V Bell Centre probíhala 11. minuta první třetiny. Obrana Canadiens propadla, přičemž William Nylander získal na středu kluziště obrovskou rychlost. U zadní tyče si všiml zcela osamoceného Jasona Spezzy, jemuž naservíroval dokonalý pas. Poté zbývalo už jen dopravit kotouč do opuštěné klece.

Price se ale v tu chvíli neuvěřitelně natáhl a čepelí své hole srazil kotouč nad horní tyč. Rázem bylo jisté, že tohle bude nejlepší zákrok celé série. Montrealu sice nebyl nic platný, neboť první dva domácí zápasy série nakonec prohrál, avšak vzkaz byl řečen zřetelně a jasně: Carey Price opět chytá ve skvělé formě.

Samozřejmě, Montreal zvládl pátý a šestý zápas s obrovským štěstím. Zvlášť v šestém utkání tahal v prodloužení za kratší konec provazu. Toronto tlačilo, ale Price všechny střely soupeře pochytal. Vysvobození dodal až v 75. minutě Jesperi Kotkaniemi, jehož ránu z mezikruží nechtěně přizvedl mimo dosah lapačky Jacka Campbella obránce Zach Bogosian.

V noci po sedmém duelu se fanouškům Maple Leafs muselo o Priceovi snad i zdát. Montrealský brankář totiž pochytal 30 střel a za svá záda pustil jen jeden jediný pokus, a to v předposlední minutě, kdy už favorit těžko mohl vyrovnat. Za poslední tři zápasy série Price inkasoval ze 109 střel pouhých šest branek, v play-off je na 93,2% úspěšnosti zákroků.

Hlavně díky Priceovi Montreal postoupil mezi osm nejlepších týmů NHL. To se mu povedlo naposledy v sezoně 2014/2015, tehdy však člen tzv. Original Six nevstupoval do play-off v roli jednoho z outsiderů jako letos. Postoupit přes první kolo byla pro něj před šesti lety povinnost.

Časy se změnily a Montreal už v základní části nesbírá nikterak závratný počet bodů. Podruhé za sebou však v play-off dokázal zastavit tým s vysokými ambicemi. Loni Pittsburgh, letos Toronto. A v dalším kole se pokusí o vyřazení Winnipegu, který by taktéž měl být papírovým favoritem.

Carey Price v srpnu oslaví své čtyřiatřicáté narozeniny. Svůj výkonnostní Everest už má s největší pravděpodobností za sebou, ale brankáři jeho kalibru mohou chytat na nejvyšší úrovni třeba až do čtyřiceti. „Je stále ohromně jistý. Jedním slovem prostě excelentní,“ hlásí o něm kouč Dominique Ducharme.

Do NHL se vancouverský rodák podíval poprvé v sezoně 2007/2008. Celou svou dosavadní kariéru prožil s Montrealem, který si jej cení obrovskou gáží v hodnotě 10,5 milionu dolarů. Smlouvu má podepsanou až do konce ročníku 2025/2026.

Je otázkou, jestli se za tyto peníze organizaci Canadiens za pár let vyplatí. Jedno ale lze říct s jistotou už nyní, Carey Price dlouhodobě patří mezi nejlepší brankáře celé soutěže. Ostatně individuální ocenění v podobě Vezinovy trofeje, Hartovy trofeje nebo Ceny Teda Lindsayho budiž jasným důkazem. Může se pyšnit i ziskem olympijského zlata nebo vítězstvím na Světovém poháru. A takovýmto oceněním ještě nemusí být konec, Price poslední slovo ani zdaleka neřekl.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+