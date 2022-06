Vyrůstá Montrealu rozdílový hráč? Čech Myšák je blízko prestižnímu titulu

Zase to dokázal. Český útočník Jan Myšák prokazuje vůdcovské schopnosti všude, kudy chodí. V noci svým gólem v prodloužení rozhodl o postupu Hamiltonu do finále Memorial Cupu a zahraje si tak o nejslavnější trofej v zámořském juniorském hokeji. K tomu by měl během přeloženého mistrovství světa juniorů v létě znovu vévodit národnímu týmu z pozice kapitána. Nebojí se mluvit, vládne angličtinou, přebírá odpovědnost za výkon týmu.

A jak v úterý ukázal, má dokonce čich na klíčové trefy.

Přesně takového hráče potřebuje Montreal. Dvacetiletého křídelníka původem z Litvínova předloni draftoval z 48. místa. Nejlepší český zástupce daného výběru nastupoval už od 16 let mezi profesionály v extralize, po draftu se pozvolna etabloval také v AHL. Klub ho ovšem odeslal do juniorské Ontario Hockey League. Věřil, že v týmu Bulldogs bude coby alternující kapitán dělat větší pokrok.

Predikce se vyplnila. Myšák postupně sbíral sebevědomí a během základní části se naplno usadil v elitní formaci Hamiltonu. V průběhu sezony k němu navíc přistála zvučná posila – trojka loňského draftu a obrovská naděje Anaheimu Mason McTavish. Kanadský centr může jednou převzít pozici odcházejícího kapitána Ducks Ryana Getzlafa, s Myšákem vytvořil fantastické duo a ještě výrazněji odemkl jeho potenciál.

Jejich společný součet v play off už činí 40 bodů. Vzestup Myšáka s nadšením sledují také zástupci Canadiens. Ti v minulé sezoně skončili na posledním místě ligové tabulky a do sestavy potřebují postupně zapracovat mladé hráče. Litvínovský odchovanec může být jedním z obratlů tvořících páteř celé organizace, vystoupením v Memorial Cupu si udělá ještě zvučnější jméno.

Vždyť právě jeho zářez rozhodl o postupu Hamiltonu do přímého boje o titul. Nic nevymýšlel, postavil se před brankáře a parádní tečí uzavřel vyrovnaný zápas. „Když chcete dát gól, potřebujete se natlačit před branku,“ komentoval Myšák svou důležitou trefu pro CBC. „Stínil jsem gólmanovi a věděl, že náš obránce bude střílet. Zvolil správný moment a já vlastně taky.“

Nyní hledá Myšák správný moment k tomu, aby se prodral na soupisku Canadiens. V létě se zúčastní tréninkového kempu, může si vydobýt pozornost. Třeba se pak mezi hokejovou smetánku dostane kluk, který vlastně ledový sport tak úplně dělat nechtěl.

„Začal jsem, když mi byly tři roky. Nesnášel jsem oblékání rukavic nebo to, jak je výstroj těžká. Ale měl jsem velmi dobrou dohodu s mými rodiči. Říkali mi, že když půjdu na trénink, koupí mi párek v rohlíku. To bylo mou motivací,“ prozradil Myšák vloni klubovým stránkám Montrealu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+