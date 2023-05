Vzorňák Mo roste v lídra! Seider má stříbro a tmelí Rudá křídla

(TAMPERE, od našeho zpravodaje) Když v červnu 2019 na draftu do NHL vyslovil generální manažer Red Wings Steve Yzerman jméno zadáka Moritze Seidera jako šesté v pořadí, byl to celkem šok (i dle reakce samotného Němce). Už nějakou dobu se ale ukazuje, že to byl majstrštyk.

Z německého obránce totiž roste velký hráč. Na ledě i mimo něj. Věřte, že bez dvaadvacetiletého zadáka by Německo na MS v Tampere a Rize rozhodně neskončilo stříbrné.

Dvaadvacetiletý zadák se stal jednou z klíčových součástek pomalu finišující přestavby Detroitu, po své první sezoně v NHL získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy, získal respekt a hlavně vyrostl lidsky.

Zkrátka lze téměř s jistotou říct, že v Moritzi Seiderovi našli Steve Yzerman a jeho kolegové poklad.

Německý bek to prokazoval i na MS ve Finsku a Lotyšsku, kde se stal jedním z hlavních tahounů svého týmu. Německému týmu hlavně vzadu dodal obrovský klid, skvělou rozehrávku i tvrdost.

A bylo z toho nakonec senzační stříbro. I když Němci se cítili i na víc.

„Takový úspěch jsme nedokázali urvat za posledních sedmdesát let. Nikdo už nám tohle nevezme. Ve Finsku jsme tvořili historii. Tým tvořil historii. Jsem pyšný na všechny z nás. Když se poučíme z našich chyb, můžeme být ale ještě lepší,“ líčí se stříbrnou medailí na krku Moritz Seider.

Moritz Seider with a huge hit on Jacob Middleton. Not an easy guy to hit. #IIHFWorlds pic.twitter.com/z6rOjIVWAb — Steven Ellis (@SEllisHockey) May 28, 2023

Když se ale zeptáte mladého obránce na pozici lídra? Cítí se jím být?

„No, možná. Rozhodně ale ne lídr v hlasitostí v kabině. Jen se snažím na ledě jít příkladem a ostatní se vždy připojí,“ vykládá potichu a klidně. Ostatně jako vždycky.

Po zápasech MS v mixzóně měl vždy co říci, i po třech porážkách v řadě na začátku světového šampionátu odpovídal trpělivě na dotazy všech novinářů v klidu, s nadhledem a trpělivě.

Zkrátka profík.

I ostatní hráči o Moritzi Seiderovi vypráví skvělé věci. Můžete se zeptat spoluhráčů z Detroitu Lucase Raymonda nebo třeba Čecha Dominika Kubalíka, pokud byste měli šanci. Nikdo vám na německého mladíčka neřekne křivého slova.

„Opravdu? To pro mě znamená opravdu celý svět. Je to fakt hezké. Nebráním se pozici lídra. Ale totéž bych mohl říct i já o nich,“ reaguje Moritz Seider.

Jeden příběh o mladém obránci ale hovoří za všechny slova.

Během MS se Seider spojil s budoucím spoluhráčem a útočníkem USA (tlačícím se do NHL) Carterem Mazurem a pozval jej na večeři, i spolu s jeho rodinou.

A za všechny zaplatil.

Když shodou náhod mluvil před čtvrtfinále proti Česku Američan Mazur pro Hokej.cz o pravděpodobně budoucím spoluhráči z Detroitu, rozplýval se. A skvělý pocit měl ze setkání i samotný Seider.

„Vypadá jako skvělý kluk, nemůžu se dočkat, až budeme hrát spolu v Detroitu. Má před sebou zářivou budoucnost,“ líčí mladý obránce Německa.

Proč se ale chtěl s (velmi pravděpodobně) brzy spoluhráčem potkat a pokecat?

„To je něco, co jsem se naučil v zámoří. Musíte si brát mladé hráče pod křídla a pomáhat jim, aby se cítili dobře v kabině i na ledě, poznat je. Není to lehké být nováčkem v NHL. Když člověk takhle pomůže, může to mít nakonec velký vliv na budoucnost organizace,“ věří dvaadvacetiletý Moritz Seider.

Detroit se před lety dal na cestu přestavby. Yzerplan je ale zatím stále v procesu.

„V budoucnu ale chceme v Detroitu dokázat velké věci, dlouhé cesty vyřazovacími boji. To je to, co se snažíme nyní budovat. Věřím, že jdeme dobrým směrem,“ má jasno Moritz Seider.

Německé stříbro? Inspirace další generace!

Svou vyspělost dokazuje německý obránce také tehdy, když mluví o německém hokeji. Jeden úspěšný turnaj totiž může znamenat ještě větší budoucnost pro zemi, která do NHL dodala spoustu zajímavých hráčů.

Od Uda Kiesslinga nebo Uweho Kruppa přes Olafa Kölziga, Nica Sturma až k Leonu Draisaitlovi, Timu Stützlemu nebo Mo Seiderovi.

„Můžeme inspirovat další generace k tomu, že hokej je skvělý sport i pro Němce. To by měl být náš cíl. Chceme ukázat, že hokej je cool sport, kterým klidně vyděláte hodně peněz, ale hlavně se bavíte a hrajete nejlepší sport na světe. Německý hokej jde dobrým směrem, máme hodně mladých hráčů, kteří se neustále zlepšují. Někteří patří k nejlepším na světě,“ věří Seider.

Už olympiáda v roce 2018 znamenala německou euforii, ještě větší příběh prožívají naši západní sousedé na MS ve Finsku a Lotyšsku.

Proč se ale i z německé ligy dá dostat do NHL?

„Myslím, že vzestup začal tehdy, kdy Marco Sturm vedl národní tým, se kterým vyhrál skvělé stříbro na olympiádě. A dokazuje to hlavně to, že mnoho generálních manažerů v DEL věří mladým hráčům, kteří se dost často dokážou dostat až do zámoří, kde se umí prosadit. Ať už v AHL, NCAA nebo dokonce v NHL,“ vypráví Seider.

Stříbro na MS ve Finsku a Lotyšsku tomu jedině pomůže.

