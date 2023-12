Vzpruha pro chabou ofenzivu? Washington se těší na debut vysoce produktivního veterána

Nebýt kvalitní obrany, nenacházel by se Washington v tabulce Východní konference ani zdaleka tak vysoko. Momentálně sedmý tým na Východě totiž trápí po celou sezonu hodně slabý útok, vlastně jeden z nejslabších v celé lize. Změnit to může debut Maxe Paciorettyho, jehož návrat na led se dá podle informací očekávat každým dnem.

Je vskutku zajímavé, že je tým, jehož ofenziva je v počtu vstřelených branek druhá nejhorší a v průměru vstřelených gólů na zápas třetí nejhorší v NHL, postaven tak vysoko v tabulce. Vedení Capitals za to vděčí zejména brankářům a dobré práci obrany před brankovištěm.

Přesto, mít na kontě jen 77 gólů po 31 zápasech, to je na současný zámořský hokej výrazný podprůměr. Proč tomu tak je? Důvodů je spousta.

Kádr Washingtonu stárne, Alexandrovi Ovečkinovi se střelecky nedaří a organizace by potřebovala projít nevyhnutelnou přestavbou. Nikomu se do toho ale právě kvůli Ovečkinovi nechce. Možnost překonat rekord Waynea Gretzkyho je zkrátka velkým lákadlem. Jenže Ovečkin střelecky strádá a tým svými góly výrazněji táhnou jen Dylan Strome, Anthony Mantha a Tom Wilson. Capitals pak celkově chybí více kvalitních hráčů, kteří se neshánějí snadno kvůli napjatému rozpočtu.

Přesto se může začít blýskat na lepší časy. Oživením může být návrat velezkušeného Maxe Paciorettyho. Byť tento veterán má také už svůj věk a ve 35 letech se bude vracet po téměř roce, dlouhodobě patří k elitním střelcům. To prokazoval během kariéry dlouhodobě v dresech Montrealu a Vegas. Za čtyři roky u Golden Knights dal ve 224 zápasech hned 97 branek.

Nebýt vleklých zranění, prožil by zajisté velmi dobrou i minulou sezonu, kdy měl hrát v Carolině. V dresu Hurricanes ovšem stihl odehrát jen pět zápasů, v nich ale dal hned tři branky, což rozhodně není špatná bilance. Nebýt achilovky, se kterou vlastně marodí dodnes, atakoval by znovu velmi zajímavá čísla.

V to, že znovu prokáže, jak kvalitním je snajperem, věří i ve Washingtonu. I proto jej Capitals v létě podepsali za dva miliony dolarů s dalším dvoumilionovým bonusem za počet odehraných zápasů.

Američan, který si pohrával s myšlenkou na konec kariéry, by se přitom měl na led vrátit už skutečně brzy. Dovršit by se tím měla série zranění Achillovy šlachy, která jej poprvé zradila v srpnu 2022, kdy s ní musel kvůli zranění při tréninku na operaci. Na led se tehdy vrátil až v lednu 2023 a po dvou týdnech si ji zranil znovu. Tehdy se mu skutečně hlavou honily myšlenky, že by možná bylo lepší, kdyby pověsil brusle na hřebík.

Neudělal tak, podstoupil dlouhodobou léčbu a po téměř roce je připraven opět hrát. A kdy se na ledě objeví?

Hovoří se o tom, že Pacioretty by mohl naskočit hned do prvního zápasu po vánoční přestávce. V noci na čtvrtek budou Capitals hrát na ledě Rangers. Ještě před vánoci si Washington udělal místo na soupisce, když poslal zpět do AHL Hendrixe Lapierra a Ivana Mirošničenka.

Pokud by proti Rangers Pacioretty přeci jen nenastoupil, takřka s jistotou hraničí možnost, že by svůj debut v dresu Capitals měl uskutečnit ještě před koncem tohoto roku. Nejpozději o víkendu na domácím ledě proti Nashvillu.

Potvrdí Pacioretty svůj punc elitního střelce a pozvedne ofenzivu Washingtonu? Nebo jeho absence byla příliš dlouhá a zabředne do obdobného útočného trápení, v jakém se nachází celý tým?

