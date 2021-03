Wardova mise u Calgary skončila. Flames okamžitě angažovali hvězdného Suttera

Škatulata se v Calgary pohnula skutečně velmi rychle. Jen pár hodin po informaci, že Geoff Ward ve své funkci hlavního trenéra Flames končí, se k týmu připojil hvězdný kouč Darryl Sutter. Vítěz dvou Stanley Cupů s Los Angeles má za úkol pozvednout hru Calgary, která zatím v probíhající zkrácené sezoně ani zdaleka není ideální.

Dvaašedesátiletý Sutter se vrací do starého známého prostředí po více než 10 letech. V Calgary působil v letech 2002-2006 jako hlavní trenér a mezi roky 2003 až 2010 jako generální manažer. Podepsal se tak pod poslední velký úspěch tohoto týmu, kterým byl v roce 2004 postup do finále Stanley Cupu.

Byť Sutter, který v letech 2012 a 2014 získal s Los Angeles nejslavnější hokejový pohár, v roce 2017 ukončil svou trenérskou kariéru a jal se na plný úvazek starat o svůj ranč, tak bez hokeje dlouho nevydržel. Už v červenci 2019 byl jmenován jako poradce trenérského týmu v Anaheimu. A nyní se vrací na střídačku jako hlavní kouč v Calgary.

Zde vystřídal osmapadesátiletého Geoffa Warda, jenž působil u týmu od roku 2018 jako asistent trenéra a v listopadu 2019 dočasně nahradil v roli hlavního trenéra Billa Peterse. V září minulého roku byl formálně jmenován hlavním koučem týmu, avšak v této funkci dlouho nevydržel. Po pondělním zápase s Ottawou (1:5) byl nakonec ve čtvrtek vyhozen.

Důvodem jsou neuspokojivé výsledky Calgary, které je v Severní divizi po 24 odehraných zápasech na pátém místě se ziskem 24 bodů a ztrátou dvou bodů na postupové příčky. To sice opticky není úplně nejhorší pozice, ale Flames rozhodně chtěli a chtějí víc. Ostatně, i kvůli touze po úspěchu přivedli do branky Jacoba Markströma.

„Jsme nekonzistentní tým. To je něco, co rozhodně nechcete,“ uvedl generální manažer Brad Treliving k tomu, proč se rozhodl ke změně na postu hlavního trenéra. „Je jasné, že každý zápas neodvedete špičkový výkon, ale dobré týmy dokáží předvést kromě hry na úrovni A i velmi dobrý výkon na úrovni B, který jim přinese v některých zápasech úspěch. Třeba dobře brání, nebo jim vychází přesilovky. My předvádíme vedle úrovně A spíše úroveň D,“ podotkl.

Sutter by měl, podle Trelivinga, pozvednout úroveň týmu tak, aby se Calgary vyhnulo podprůměrným výkonům, které šance na úspěch organizace výrazně sráží. „Chci tým, proti kterému bude těžké hrát, tým, který dře, hraje fyzický hokej, dobře brání a má schopnosti vytvořit i něco v útoku,“ dodal generální manažer.

Vyhozený Ward se stal v této sezoně už druhým koučem, který přišel o práci. Na konci února stejný osud potkal Clauda Juliena z Montrealu. Paradoxem je, že Julienův vyhazov přišel také po utkání s Ottawou.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+