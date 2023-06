Z AHL do NHL! Na farmě vytvořil rekord organizace, mistr světa si konečně vysloužil jednocestný kontrakt

Dostat smlouvu od týmu NHL, byť jen do nižší soutěže, ačkoliv člověk nikdy nebyl draftovaný, znamená, že hokej musíte opravdu umět. To je i případ Michaela Carconeho, který na sobě dlouhá léta pracoval právě v AHL a do NHL nahlédl jen do pár zápasů. Po životní sezoně se však dočkal své vůbec první jednocestné smlouvy, kterou uzavřel s Arizonou.

Sedmadvacetiletý Carcone sice nedokázal uspět na draftu, nicméně svými výkony v QMJHL zaujal vedení Vancouveru, které mu nabídlo dvoucestný kontrakt. Nikdy však v dresu Canucks do NHL nenahlédl a naopak začal pendlovat mezi nejrůznějšími týmy. Stěhoval se do Toronta, pak do Ottawy a vždy hrál pouze na jejich farmách.

Po sezoně 2020/21 se ocitl na trhu s volnými hráči a vybrala si jej Arizona. Pro Carconeho se jednalo o životní podpis. Ne, že by si vydělal nějaké velké peníze, ale právě Coyotes v něm probudili jeho skutečný potenciál. V sezoně 2021/22 nakoukl poprvé do NHL a odehrál 21 zápasů s bilancí 4+2. V uplynulé sezoně nedostal tolik prostoru, naskočil jen do devíti zápasů (2+1), ale předváděl životní výkony na farmě.

V dresu Tucsonu Roadrunners doslova řádil. V 65 zápasech zaznamenal 31 branek, 54 asistencí a celkem 85 bodů. Z tohoto hlediska stanovil nový rekord Roadrunners ve všech třech statistikách. Zároveň ovládl kanadské bodování AHL, zahrál si All-Star Game American Hockey League a jeho životní formy si začali všímat nejen v Arizoně, ale i mnohem dál.

Carcone, jenž v AHL odehrál během kariéry dohromady 398 zápasů, ve kterých dal 123 branek a přidal 144 nahrávek, v minulé sezoně pookřál a konečně ukázal svůj potenciál. Díky tomu si vysloužil pozvánku do reprezentace na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku. A rozhodně nehrál druhé housle.

V dresu Javorových listů zapsal v deseti utkáních tři branky a tři asistence a výraznou měrou se podílel na zisku titulu mistrů světa. To už zkrátka v Arizoně nemohli nechat bez povšimnutí a rozhodli se, že dají svému farmáři plnohodnotnou smlouvu do NHL na dva roky v celkové hodnotě 1,55 milionu dolarů.

Touto plnohodnotnou smlouvou se míní jednocestný kontrakt, který znamená, že si Carcone přijde na plný plat, ať už bude hrát v NHL či AHL. Pokud by byl ovšem poslán do AHL, mohla by o něj Arizona přijít. O mistra světa a rekordmana Roadrunners ale zkrátka jen tak přijít nechcete a dá se očekávat, že se Carcone zabydlí v nejslavnější hokejové lize světa, kde bude bojovat nejen o další smlouvu, ale i o pořádný balík peněz.

„Jsme velmi potěšeni, že jsme s Michaelem podepsali dvouletý kontrakt. Michael měl velmi dobrou sezonu, ovládl bodování celé AHL a pomohl Kanadě vyhrát zlatou medaili na mistrovství světa. Těšíme se, že s námi bude i příští sezonu,“ uvedl v prohlášení generální manažer Arizony Bill Armstrong.

Cesta z AHL do NHL je velmi trnitá pro mnoho hráčů. A když jste nedraftovaný, je to ještě složitější, protože musíte skutečně zářit. Carcone ukázal, že to jde. Arizonu dokonce přesvědčil k tomu, že už nemusí být hráčem s dvoucestnou smlouvou a pendlovat mezi hlavním týmem a tím záložním. V příštích dvou sezonách ale musí své kvality potvrdit. Pro mistra světa to nebude nic jednoduchého, schopnosti na to ale má.

