Z popela Coyotes by rád vzkřísil Whalers. Toto je skvělý hokejový stát, volá guvernér Connecticutu

Arizona Coyotes se po neúspěchu s výstavbou nové arény, kterou voliči v Tempe odmítli, bude nejspíš nakonec přeci jen muset nedobrovolně stěhovat. Byť se to členové vedení organizace budou snažit ještě odvrátit, nakonec asi nezbude jiná možnost, než se poohlédnout po novém domově. Toho by rád využil například guvernér státu Connecticut Ned Lamont, který by chtěl obnovit spojení NHL s Hartfordem.

Vedení Arizony připravilo několik návrhů na výstavbu nové arény a zábavní čtvrti ve městě Tempe. Voliči tohoto arizonského města ale všechny tři projekty odmítli a zasadili tím krutou ránu do zad nadějím, že by se Coyotes dočkali nového domova právě v tomto městě. Pokud tedy Yotes chtějí setrvat v Arizoně, musí se velmi rychle vrátit k rýsovacímu prknu a vymyslet něco, čím daňové poplatníky přesvědčí.

V opačném případě se může stát, že tato organizace absolvuje poslední sezonu v maličké Mullett Areně a pak přijde Arizona o NHL.

O přestěhování Coyotes do jiné destinace se hovoří poměrně dlouho, byť se vedení NHL zatím zarytě přesunu snažilo zabránit. Poslední vývoj událostí však zklamal i komisaře NHL Garyho Bettmana a ani on už nejspíš nebude mít sílu, aby hokej v Arizoně zachránil.

Toho se samozřejmě snaží využít spousta investorů. O organizaci, respektive vlastní tým v NHL, je zájem. Dlouhodobě například v Quebecu, Houstonu či v Kansasu. Do honby o přesun týmu z Arizony vstoupil také stát Connecticut, respektive guvernér tohoto státu Ned Lamont, který by rád oživil hokej v Hartfordu.

Podle Lamonta, který už údajně hovořil se zástupci NHL a měl by mít dokonce sjednanou schůzku s Bettmanem, je v Connecticutu spousta zarytých hokejových fanoušků, kteří by uvítali nový tým. Lamont zároveň uvedl, že stát a místní samosprávy by rády spolupracovaly s NHL na přesunu Coyotes do Hartfordu, což je zajímavý cílový trh. Okolo hlavního města žije necelých 1,2 milionu obyvatel.

„Connecticut je skvělý hokejový stát a Hartford je skvělé hokejové město,“ citovala Lamonta agentura AP. „Svědčí o tom vášeň, kterou stále chováme pro Whalers. Je to nadále jeden z nejprodávanějších dresů,“ zavzpomínal na dobu, kdy se NHL v Hartfordu hrála. Hartford Whalers vstoupili do ligy v roce 1979, kdy přestoupili z tehdejší WHA. V nejslavnější hokejové lize světa setrvali Whalers až do roku 1997, kdy se organizace přesunula do Caroliny a přeměnila se v Hurricanes.

„Myslím, že můžeme NHL zaručit velmi silný trh a k tomu vládu, která je připravena být jejich partnerem,“ dodal Lamont. V Connecticutu je v tuto chvíli jen jeden profesionální tým ze samotné sportovní špičky napříč zámořskými ligami. Jedná se o ženský basketbalový tým Connecticut Sun z WNBA.

Pokud se tedy nakonec Arizona Coyotes bude muset stěhovat, ve hře není jen vzkříšení Quebecu Nordiques či založení zcela nového týmu v neokoukané destinaci, ale rovněž druhá štace pro Hartford Whalers.

