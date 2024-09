Zadina v NHL končí! Vrací se do Evropy, hrát bude ve Švýcarsku

Filip Zadina v NHL pokračovat nebude. Stěhuje se do Švýcarska, kde se na dvouleté smlouvě dohodl s Davosem. Klub o příchodu českého útočníka informoval na svých webových stránkách.

„Přes svůj nízký věk přináší Filip spoustu zkušeností a ofenzivních kvalit, a to ještě nevyčerpal svůj potenciál. Bude jedním ze sedmi cizinců na soupisce, což dává trenérům více možností, jak každý zápas postavit co nejlepší tým,“ těší generálního manažera Jana Alstona.

24letý útočník se loni dohodl s Detroitem na předčasném konci smlouvy a přesunul se do San Jose. Za Sharks odehrál 72 zápasů s bilancí 13 branek a 10 nahrávek, ve statistice účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech byl na nelichotivém čísle -44.

Sezona mu nevyšla podle představ, nového kontraktu se za oceánem nedočkal. V minulých dnech a týdnech se spekulovalo o jeho návratu do Pardubic, kde by se potkal se svým otcem Markem, nebo o tom, že by se o pokračování v NHL porval v rámci zkoušky.

„Přes svůj nízký věk přináší Filip spoustu zkušeností a ofenzivních kvalit, a to ještě nevyčerpal svůj potenciál.“

Ani jedno z toho se nepotvrdilo, Filip Zadina okusí kvality nejvyšší švýcarské soutěže. Do Evropy se vrací po necelých čtyřech letech, naposledy zde hrál v sezoně 2020/21 za Třinec. Tehdy se v týmu potkal s Matějem Stránským, jenž bude jeho spoluhráčem i v Davosu.

Šikovný forvard, který během šesti let nasbíral v NHL 262 startů a 91 bodů (41+50), by měl patřit k ofenzivním oporám švýcarského týmu, který druhým rokem vede bývalý hráč NHL Kanaďan Josh Holden.

Share on Google+